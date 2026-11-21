أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، أن دول المجلس جعلت الشراكة والحوار أساساً استراتيجياً في علاقاتها مع محيطها وشركائها، وتحرص على بناء علاقات تدعم الأمن والاستقرار وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية والازدهار المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ أن ذلك جاء خلال الكلمة التي ألقاها البديوي، في الفعالية البرلمانية بعنوان «مواجهة التحديات المشتركة من خلال الحوار والتعاون»، ضمن أعمال منتدى الحوارات المتوسطية 2026، في القصر الملكي بمدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في عدد من البرلمانات.

وأعرب البديوي عن شكره وتقديره للبرلمان الإيطالي والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية «ISPI» على إتاحة هذه المنصة للحوار، مؤكداً أهمية البعد البرلماني في بناء الشراكات وتعزيز التفاهم معبرا عن بالغ تقديره لبرلمانات دول البحر الأبيض المتوسط على مواقفها المتضامنة مع دول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية، ودعمها للسعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي.

وأوضح أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري، وما صاحبها من تداعيات على أسعار الطاقة والغذاء وحركة الملاحة، أكدت عمق الارتباط بين أمن الخليج واستقرار الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن دول المجلس تمسكت بنهج ثابت يقوم على خفض التصعيد والحوار واحترام سيادة الدول، وحافظت على استمرارية نشاطها الاقتصادي وتدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، ومنها الأسواق الأوروبية.



