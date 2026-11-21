كشفت أجهزة الأمن بالمنيا ، تفاصيل ضبط طالب جامعي باحدي الجامعات الخاصة لتورطه في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بعد العثور بحوزته على مبالغ مالية متنوعة من العملات الأجنبية، خلال وجوده داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا.

بدأت الواقعة بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، بشأن نشاط المتهم في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية، وعلى الفور جرى التنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة المنيا لفحص الواقعة وضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط «س. ي. ع. م. ي» 22 عامًا، طالب جامعي ، ومقيم باحدي قري مركز المنيا وذلك داخل منزله بدائرة المركز.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 1163 دولارًا أمريكيًا، و500 ألف ليرة تركية، و30 يورو، و200 بيسة عمانية، و5 دولارات نيوزيلندية، ودولار باهامي، إلى جانب هاتف محمول من ماركة آيفون.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المبالغ المالية المضبوطة، موضحًا أنها من متحصلات نشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح من فارق أسعار صرف العملات، كما أقر باستخدام هاتفه المحمول في التواصل مع عملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.