أكد محافظ المنيا عماد كدواني، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن بمختلف مراكز المحافظة؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ووجّه كدواني - في بيان، اليوم /السبت/- مديرية الطب البيطري بمواصلة الحملات بصورة دورية ومكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكام الرقابة على أماكن تداول وبيع اللحوم والدواجن، والتصدي بحسم لأية محاولات لطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتهية الصلاحية بالأسواق.

من جانبه .. قال مدير عام الطب البيطرى الدكتور رمضان توفيق إن الحملات التي نفذتها المديرية على مدار أسبوع؛ أسفرت عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا، وضبط 696 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية والمصنعات والكبدة المجمدة والدواجن، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانتهاء صلاحية بعضها، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.