مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يبحث كثيرون عن طرق بسيطة لتدفئة المنزل وتقليل استهلاك الكهرباء، ومن الحيل التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وضع ورق الألومنيوم خلف الدفاية، اعتقادًا بأنه يساعد على إعادة الحرارة إلى الغرفة بدلًا من امتصاص الحائط لها.

وتبدو هذه الطريقة سهلة وغير مكلفة، لكن هل لها أساس علمي؟ وهل يمكن أن تساعد بالفعل في تدفئة الغرفة وتقليل فاتورة الكهرباء؟

لماذا يضع البعض ورق الألومنيوم خلف الدفاية؟

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هذه الحيلة تعتمد على فكرة أن ورق الألومنيوم يمتلك قدرة على عكس جزء كبير من الإشعاع الحراري، ولذلك يعتقد البعض أن وضعه خلف الدفاية يساعد على إعادة الحرارة المنبعثة باتجاه الغرفة.

وتزداد أهمية الفكرة عندما تكون الدفاية موضوعة بالقرب من حائط خارجي بارد، إذ يمكن أن تنتقل الحرارة من الغرفة إلى الحائط، خاصة إذا كان العزل الحراري ضعيفًا.

ولهذا تستخدم بعض المنازل ألواحًا عاكسة للحرارة خلف أجهزة التدفئة أو المشعات، بهدف تقليل فقد الحرارة عبر الحائط.

هل تنجح حيلة ورق الألومنيوم خلف الدفاية؟

يمكن أن تكون الفكرة مفيدة في ظروف معينة، لكنها ليست حلًا سحريًا لتدفئة المنزل.

فإذا كانت الدفاية موجودة أمام حائط خارجي غير معزول، فقد يساعد السطح العاكس المصمم لهذا الغرض على تقليل انتقال جزء من الحرارة إلى الحائط، وإعادة قدر من الإشعاع الحراري إلى الغرفة.

لكن وضع قطعة عادية من ورق الألومنيوم خلف أي دفاية لا يضمن زيادة ملحوظة في درجة حرارة الغرفة، كما أن النتيجة تعتمد على نوع جهاز التدفئة والمسافة بينه وبين الحائط وطبيعة العزل.

لماذا يضع البعض ورق الألومنيوم خلف الدفاية؟

ويجب التمييز بين ألواح العزل العاكسة المصممة للاستخدام خلف المشعات وبين ورق المطبخ العادي، لأن الأول قد يحتوي على طبقة عازلة تساعد على تقليل انتقال الحرارة، بينما لا يوفر ورق الألومنيوم وحده عزلًا حراريًا فعالًا.

الطريقة الصحيحة للاستفادة من الألواح العاكسة للحرارة

إذا كان المنزل يعتمد على مشعات تدفئة مثبتة بالقرب من الحائط، يمكن استخدام ألواح عاكسة مخصصة لهذا الغرض وفق تعليمات الشركة المصنعة.

ومن المهم ترك مسافة التهوية المطلوبة حول جهاز التدفئة، وعدم تغطية فتحات دخول الهواء أو خروج الحرارة.

كما يجب التأكد من أن المادة المستخدمة مناسبة لدرجة الحرارة المحيطة بالجهاز، ولا تتسبب في ملامسة الأجزاء الساخنة أو إعاقة عمل الدفاية.

أخطاء يجب تجنبها عند استخدام ورق الألومنيوم خلف الدفاية

هناك بعض التصرفات التي يجب الابتعاد عنها، خاصة عند استخدام الدفايات الكهربائية المحمولة.

عدم لف الدفاية بورق الألومنيوم أو تغطية فتحات التهوية.

عدم وضع الورق على أجزاء الجهاز الساخنة.

عدم تثبيت مواد عاكسة بطريقة تعيق حركة الهواء.

عدم وضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الدفاية.

عدم ترك الدفاية تعمل دون مراقبة أو بالقرب من الستائر والأثاث.

طرق أخرى لتدفئة المنزل وتقليل فقد الحرارة

يمكن تقليل فقد الحرارة من خلال سد الفجوات حول النوافذ والأبواب باستخدام مواد عزل مناسبة، وإغلاق الستائر ليلًا، مع السماح بدخول أشعة الشمس خلال النهار.

كما يساعد وضع السجاد على الأرضيات الباردة على تقليل الإحساس ببرودة الغرفة، ويمكن تحسين كفاءة التدفئة من خلال اختيار جهاز مناسب لمساحة المكان.