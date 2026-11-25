كشف برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، تفاصيل الجدل المثار بشأن إعلان مدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة.

وأوضح، البرنامج أن المدرسة نشرت بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، طالبت فيه الطلاب وأولياء الأمور بسداد رسوم إعادة القيد خلال 10 أيام، وتقديم إيصال السداد، محذرة من الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم الالتزام.

وأضاف أن الإدارة التعليمية تحققت من الواقعة، وتبين أن عدد الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب بلغ نحو 30 طالبًا فقط، وليس جميع طلاب الصف الثالث الثانوي البالغ عددهم نحو 320 طالبًا، ما أثار الجدل حول صيغة إعلان المدرسة.

وأكد أن القواعد القانونية تشترط حضور طلاب المرحلة الثانوية بنسبة لا تقل عن 85% من أيام الدراسة الفعلية، وتجيز فصل الطالب حال تجاوز 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة دون عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة، مع ضرورة استيفاء الإجراءات القانونية وتوجيه الإنذارات لأولياء الأمور.

وشدد على أهمية انتظام الطلاب في الحضور المدرسي، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الدروس الخصوصية، مع ضرورة تفعيل دور الأسرة والاستفادة من المنصات التعليمية والنماذج الاسترشادية التي توفرها وزارة التربية والتعليم.