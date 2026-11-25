أجرى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، زيارة تفقدية لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، يرافقه الدكتور منصور محمد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتورة غادة البنبى عميد الكلية ووكلاء الكلية الدكتور ياسر رماح والدكتور وحيد سالم والدكتورة رانيا ياسين، وهانى المهدى مدير عام الكلية، وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانات التعليمية والتدريبية بالكلية، وافتتاح عدد من المنشآت والتجهيزات الجديدة، بما يدعم العملية التعليمية ويعزز قدرات الطلاب على اكتساب المهارات التطبيقية وفق أحدث النظم التكنولوجية.

استهل الدكتور أحمد القاصد جولته بافتتاح مكتبة الكلية بالدور السابع، وتفقد ما تضمه من تجهيزات ومصادر علمية ومعرفية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تتيح للطلاب والباحثين الوصول إلى مصادر المعرفة، وتشجع على البحث والاطلاع والتعلم المستمر.

كما تفقد معامل برنامج الأجهزة الطبية الحيوية، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والتجهيزات المعملية المتاحة، ودورها في تدريب الطلاب على تشغيل الأجهزة الطبية والتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل.

وشملت الجولة زيارة غرفة مشروعات الطلاب، حيث اطلع رئيس الجامعة على نماذج من الابتكارات والمشروعات التطبيقية التي نفذها الطلاب، مشيدًا بأهمية دعم الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات عملية تعكس قدرات الطلاب ومهاراتهم التكنولوجية.

وتفقد رئيس الجامعة معامل تركيبات الأسنان بالدور الخامس، للوقوف على مستوى التجهيزات ومتابعة سير العملية التدريبية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تطوير المعامل وتوفير الإمكانات اللازمة لتأهيل خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة.

كما تضمنت الزيارة تفقد مقرات الكنترولات وغرفة الحفظ، للاطمئنان على إجراءات التأمين والتنظيم وآليات العمل، وضمان تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات والحفاظ على سرية وسلامة الوثائق والنتائج.

واختتم رئيس الجامعة جولته بافتتاح قاعة مجلس الكلية، التي تم تجهيزها لدعم الاجتماعات والأنشطة الأكاديمية والإدارية، أعقب ذلك عرض تقديمي قدمته عميد الكلية، استعرضت خلاله أبرز الإنجازات والأنشطة والفعاليات التي شهدتها الكلية منذ انطلاق العام الدراسي، وما تحقق من جهود لتطوير البرامج التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تمثل أحد المسارات التعليمية المهمة التي تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة للعمل في مختلف المجالات الصحية.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإمكانات التعليمية والتدريبية بكلياتها، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل في القطاع الطبي.

وأضاف أن الاستثمار في المعامل المتخصصة والمكتبات ومشروعات الطلاب يمثل ركيزة أساسية في بناء خريج مؤهل وقادر على المنافسة، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الكلية وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التعليمية والتطبيقية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي المشروط، وحصول برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية على الاعتماد البرامجي المشروط، يمثلان خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو استيفاء معايير الجودة والاعتماد، ويعكسان الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى البرامج التعليمية والتدريبية.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الكليات والبرامج الأكاديمية لاستكمال متطلبات الاعتماد وتحقيق التحسين المستمر في جودة العملية التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعارف والمهارات التكنولوجية التي تتوافق مع المعايير الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الاعتماد بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتميز والاستدامة في الأداء، بما يتوافق مع أهداف عام الجودة الذى أطلقته الجامعة وحققت فيه العديد من الإنجازات.

من جانبها رحبت الدكتورة غادة البنبى عميد الكلية برئيس الجامعة معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، واستعرضت طبيعة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية، وتضم ستة برامج نوعية متخصصة، تشمل: الأجهزة الطبية الحيوية، والمختبرات الطبية، والأشعة والتصوير الطبي، والرعاية التنفسية، وتركيبات الأسنان، والبصريات.

وتعمل هذه البرامج على إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الأجهزة الطبية، وإجراء التحاليل والفحوصات المعملية، وأجهزة التصوير الطبي، ودعم وحدات الرعاية التنفسية والعناية المركزة، وتصميم وتصنيع تركيبات الأسنان، وفحص وتصحيح عيوب الإبصار، بما يلبي احتياجات المؤسسات الصحية ويسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية.

واختتم رئيس الجامعة زيارته بالتأكيد على استمرار دعم إدارة الجامعة لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة تطوير بنيتها التحتية والارتقاء بمستوى معاملها وبرامجها التعليمية، مؤكدا على أن ما حققته الكلية من خطوات في ملف الجودة والاعتماد يمثل انطلاقة مهمة نحو مزيد من التميز المؤسسي والأكاديمي.