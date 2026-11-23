استضافت جامعة المنوفية إعلان الإصدار الجديد لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعام 2026، الذي أعلنه الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، والدكتورة ثناء حسن صبري، نائب رئيس الهيئة، وعدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.

وتُعد جامعة المنوفية أول جامعة مصرية تستضيف إعلان الإصدار الجديد من داخل رحابها، بما يعكس دورها في دعم جهود تطوير منظومة الجودة والاعتماد بالتعليم العالي.

وتتضمن معايير الاعتماد المؤسسي الجديدة سبعة معايير رئيسية و49 مؤشرًا لقياس الأداء، تشمل القيادة والحوكمة، والتخطيط والتطوير المستمر، والموارد الأساسية والمقومات الإدارية، والكفاءة التعليمية، والطلاب والخريجين، والبحث العلمي والابتكار، والأثر المجتمعي والدولي.

وتستهدف المعايير المحدثة مواكبة التطورات الدولية في ضمان جودة التعليم، وتطوير آليات تقييم المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية، وتعزيز الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتحسين المستمر، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

ويعكس هذا الحدث أهمية التعاون بين الجامعات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في نشر ثقافة الجودة، وتطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية محليًا ودوليًا.