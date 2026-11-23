لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها، وأصيب والداها بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين جرار زراعي ودراجة نارية، عند مدخل قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

​تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصرع طفلة وإصابة شخصين بمدخل قرية شمنديل بدائرة المركز.

​بالانتقال والفحص، تبين تصادم جرار زراعي بدراجة نارية كان يستقلها المواطن «محمد خالد» وزوجته «ياسمين هاشم» وطفلتهما «ملك» (3 سنوات)، مما أسفر عن وفاة الطفلة في الحال متأثرة بإصابتها، وإصابة الوالدين بإصابات بالغة.

​تم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل الأب والأم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة. تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.