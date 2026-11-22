تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط طالب بمحافظة المنوفية؛ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الصواعق الكهربائية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الصواعق الكهربائية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته لثمة قطع أثرية.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهام راغبي شراء الصواعق الكهربائية بحيازته لها، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية، وغلق هاتفه عقب ذلك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.