حرص سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

واوضح أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سيد عبد الحفيظ حرص على التواجد داخل معسكر الأهلي من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني، قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، غدًا الإثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، إذ يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا 19 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ويسعى لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.