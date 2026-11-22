كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وجود نية داخل النادي الأهلي لصرف مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال تخطي بيراميدز بنتيجة إيجابية، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن في منشوره: «مصدر: هناك نية داخل الأهلي لصرف مكافآت مالية حال تخطي بيراميدز بنتيجة إيجابية ولكن لم يتم إبلاغ اللاعبين بشكل رسمي حتى الآن».

مكافآت مالية لتحفيز لاعبي الأهلي أمام بيراميدز

تأتي هذه الأنباء في ظل أهمية مواجهة بيراميدز بالنسبة للنادي الأهلي، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب، وسط منافسة قوية على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الاثنين 23 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.