اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما واصل جالطة سراي تربعه على القمة برصيد 31 نقطة، عقب مرور 12 جولة من عمر المسابقة، وسط مطاردة قوية من طرابزون سبور صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على أيوب سبور

ويحتل طرابزون سبور المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، بينما يأتي بشكتاش في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ليظل الصراع مفتوحًا بين فرق المقدمة.

وجاء إميد سبورتيڤ في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، متساويًا مع قاسم باشا صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

وفي المركز السادس، يتواجد فناربخشة برصيد 20 نقطة، متساويًا مع كوجا سبور صاحب المركز السابع، بينما يحتل جوزتيبي المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويأتي باشاك شهير في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، رغم خوضه 11 مباراة فقط، متساويًا مع ريزا سبور صاحب المركز العاشر، الذي خاض 12 مباراة.

ويأمل طرابزون سبور في تقليص الفارق مع جالطة سراي، بينما تسعى باقي الفرق لتحسين مراكزها والاقتراب من المربع الذهبي.

جدول ترتيب الدوري التركي:

1. جالطة سراي – 31 نقطة.

2. طرابزون سبور – 28 نقطة.

3. بشكتاش – 25 نقطة.

4. إميد سبورتيڤ – 23 نقطة.

5. قاسم باشا – 23 نقطة.

6. فناربخشة – 20 نقطة.

7. كوجا سبور – 20 نقطة.

8. جوزتيبي – 18 نقطة.

9. باشاك شهير – 17 نقطة.

10. ريزا سبور – 17 نقطة.