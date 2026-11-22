أكدت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، أهمية الدور المصري في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القاهرة تمثل طرفًا رئيسيًا في أي تحرك يستهدف إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، أن موقع مصر الجغرافي وثقلها السياسي وعلاقاتها بمختلف الأطراف يمنحونها قدرة كبيرة على التأثير في مسار الأزمة، لافتة إلى أن الدول المحيطة بالأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها مصر، يقع على عاتقها دور مهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى تسوية تنهي حالة الصراع المستمرة.

وفيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، أعلنت السياسية الفرنسية تمسكها بمبدأ حل الدولتين، باعتباره أحد المسارات المطروحة لتحقيق السلام، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل، لكنها في المقابل تحفظت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن، معتبرة أن الظروف السياسية والأمنية الحالية لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة دون تهيئة الأوضاع المناسبة.

وانتقدت لوبان توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة اختلافها مع هذا القرار من حيث التوقيت، معتبرة أن التعامل مع مستقبل القضية يتطلب معالجة عدد من الملفات المعقدة، وعلى رأسها دور حركة حماس في المشهد الفلسطيني، التي وصفتها بالتنظيم الإرهابي، وشددت على ضرورة الحد من نفوذها قبل اتخاذ خطوات سياسية جديدة.

وحرصت لوبان على التأكيد أن موقفها الرافض لحركة حماس لا ينبغي أن ينعكس على التعامل مع الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية الفصل بين الحركة والمدنيين، وضرورة توفير الحماية للسكان الأبرياء وعدم تحميلهم تبعات الصراع.

وأعربت عن أسفها للخسائر الإنسانية التي شهدها قطاع غزة جراء الحرب، مؤكدة أن سقوط المدنيين يمثل أحد أكثر الجوانب المأساوية في النزاعات المسلحة، وأنها لا تؤيد استمرار المعاناة الإنسانية التي يدفع ثمنها الأبرياء.

واختتمت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي تصريحاتها بالتأكيد على أن الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يظل مرتبطًا بتوافر ظروف مناسبة على المستويين السياسي والأمني، مشيرة مجددًا إلى أن مصر تمتلك دورًا مؤثرًا في تقريب وجهات النظر ودفع الأطراف نحو تسوية تضع حدًا للصراع وتفتح الطريق أمام استقرار المنطقة.