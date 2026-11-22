كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أبرز المكتشفات والجهود المصرية في مجال الآثار الغارقة، مشيرًا إلى أن المعرض الأثري الذي افتُتح منذ قليل بالمتحف القومي للحضارة المصرية، يستعرض قصة السفن الحربية الغارقة في خليج أبو قير، التي ظلت تحت المياه لنحو 200 عام، قبل أن يتم استخراجها بواسطة الأثريين.

جاءت تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال فعاليات الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، التي تستضيفها قاعات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالتزامن مع الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه.

الكشف عن الآثار الغارقة

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الكشف عن الآثار الغارقة أسفرت عن اكتشاف مدن كاملة تحت المياه، من بينها مدينة هيراكليون، التي تضم 64 سفينة غارقة، إلى جانب مدينة كانوب، فضلًا عن أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية أخرى ترقد تحت سطح المياه.

وأشار إلى إنشاء أكبر معمل لترميم الآثار الغارقة في مصر، في إطار جهود الدولة للحفاظ على هذا التراث الأثري الفريد، ودراسة القطع التي يتم انتشالها وترميمها وفقًا لأحدث الأساليب العلمية.