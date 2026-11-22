كشفت ريهام حمدي عن قائمة نادي بيراميدز التي أعلنها رولاني موكوينا استعداداً لمواجهة الأهلي

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رولاني موكوينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي».

حيث ان قائمة نادي بيراميدز التي أعلنها رولاني موكوينا استعداداً لمواجهة الأهلي ضمت في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، حازم جمال، وزياد هيثم.

وفي خط الدفاع: أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ، محمود مرعي، وإياد العسقلاني.

وفي خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، حامد حمدان، عودة فاخوري، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، أحمد توفيق، وأحمد فوزي.

أما في خط الهجوم: يوسف أوباما، دودو الجباس، ونذير بن علي.

كما ان المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، غدًا الاثنين 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا لأهمية اللقاء في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري