أشاد القائد العام للقوات المسلحة الليبية صدام حفتر، بيقظة وجاهزية رجال القوات الجوية والبحرية، في التصدي للتهديدات التي استهدفت أمن مدينة بنغازي ومنشآتها البحرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية المدينة وتأمين سواحلها.

تعليق صدام حفتر علي انفجارات بنغازي

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك:أحيّي بكل فخر واعتزاز رجال قواتنا الجوية والبحرية، وما أظهروه من يقظة وجاهزية عالية في التصدي للتهديدات التي استهدفت أمن مدينة بنغازي ومنشآتها البحرية.

وأضاف:وأطمئن أهلنا في بنغازي بأن قواتهم المسلحة تواصل واجبها في حماية المدينة وتأمين سواحلها، وأن أمن المواطنين وسلامتهم سيظلان في مقدمة أولوياتنا، كما أتوجه بالشكر إلى رجال الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، وكل من ساهم في احتواء آثار الحادث.

ونؤكد حرص ليبيا على علاقاتها الراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة، والوفاء بالتزاماتها الدولية، ورفض أن تكون أراضيها أو مياهها الإقليمية ساحة لتصفية الحسابات أو امتدادًا لصراعات خارجية.

وتابع: ونشكر الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت معنا للاطمئنان وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة والدعم الفني، ونثمّن هذه المواقف التي ترسّخ علاقات الثقة والتضامن مع شركائنا الإقليميين والدوليين.

واختتم: إن أمن ليبيا وسيادتها مسؤولية وطنية لا تحتمل المزايدات السياسية أو استغلال الحوادث لترويج الاتهامات وإثارة المخاوف، بل تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والتعامل بمسؤولية مع كل ما يمس أمن بلادنا واستقرارها.