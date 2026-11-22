وجه هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء المنتظر حضورها مباراة بيراميدز، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم الفريق ومساندة اللاعبين خلال المواجهة المرتقبة.

ونشر هيثم عرابي رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إن مباراة بيراميدز من أكثر المواجهات التي يرى أن للجمهور دورًا مهمًا فيها، مشيرًا إلى أن ذكاء الجماهير في التعامل مع المباراة وتوقيت التشجيع وردود الفعل في المدرجات قد تصنع فارقًا كبيرًا.

وأكد عرابي أنه ينتظر من المدير الفني عموتة اختيار التشكيل المناسب وإدارة المباراة بالشكل الصحيح، كما ينتظر من اللاعبين تحمل المسئولية وتقديم كل ما لديهم داخل الملعب، مشددًا على أن الجماهير مطالبة أيضًا بأداء دورها على أكمل وجه.

وأضاف أن الأهلي يحتاج إلى جماهيره منذ الدقيقة الأولى، من خلال التشجيع المستمر ودعم اللاعبين، إلى جانب تشكيل ضغط على المنافس، مع الالتزام بالروح الرياضية.

واختتم عرابي رسالته بالتأكيد على أن دور الجماهير لا يقل أهمية عن دور أي شخص داخل الملعب، قائلًا: «ما تنساش إنك اللاعب رقم واحد»، معربًا عن ثقته في جماهير الأهلي، ومتمنيًا عودتهم من المباراة سعداء بتحقيق الفوز وإسعاد الفريق.