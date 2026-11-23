كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته بالمنوفية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الباجور بالمنوفية من (مالك محل "مصاب بجروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من 4 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثين إصابته المنوه عنها ، على إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول شراء البضائع من المحل خاصته.



أمكن ضبط المشكو فى حقهم (لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

