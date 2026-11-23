استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المشروعات القومية بالمحافظة، والتوسع في إنشاء منشآت صحية جديدة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، ووضع خطة للمشروعات المستقبلية.

افتتح الوزير اللقاء بالترحيب بالمحافظ مثمنًا جهوده وإسهاماته في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أهميتها الجغرافية التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين و917 ألف نسمة، وتضم 26 مستشفى بسعة 3137 سريرًا، إلى جانب 8 مشروعات بنية تحتية منها 3 مشروعات قومية بتكلفة 5.2 مليار جنيه و715 سريرًا.

واستعرض الجانبان مشروعات البنية التحتية المنفذة منذ عام 2014 والبالغ عددها 23 مشروعًا بقيمة 6.03 مليار جنيه، إلى جانب المشروعات الجارية التي تشمل مستشفيات أورام منوف وآشمون والشهداء، ومركز فصل البلازما وبنك الدم بشبين الكوم، ومستشفى حميات منوف، واتفقا على إدراج مستشفى شبين الكوم الجديدة ومستشفى السادات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2027/2028.

وناقش الوزير والمحافظ المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة المشروعات، واتخذا القرارات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والانتهاء من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد الوزير على محاسبة المقصرين، مع التأكيد على أهمية استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال مراحل التطوير ورفع الكفاءة.

كما تباحث الجانبان إمكانية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة بأعلى معايير الجودة، ومناقشة خطة المشروعات المستقبلية.

حضر الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.