شهد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اللقاء التعريفي بإجراءات تقدم الجامعات للاعتماد والمعايير المؤسسية، وفقًا للإصدار الجديد لمعايير اعتماد الجامعات 2026، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، والدكتورة ثناء حسن صبري راضي، نائب رئيس الهيئة، وذلك للتعريف بالمعايير المحدثة، واستعراض آليات تطبيقها ومتطلباتها، ودورها في تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بالبرامج التعليمية وبرامج الدراسات العليا، بما يتوافق مع الأطر الوطنية واحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور منصور محمد أحمد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عمداء الكليات ومنسقي الجودة والاعتماد وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد القاصد برئيس الهيئة ونائبته، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي، ونشر ثقافة الجودة والتقييم والتطوير المستمر، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعة والهيئة يمثل شراكة استراتيجية ومسؤولية مشتركة تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وتحقيق التميز في مختلف مكونات العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار «عام الجودة» الذي أطلقته الجامعة بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى أن الجودة لم تعد مجرد إجراءات أو متطلبات للحصول على الاعتماد، بل أصبحت ثقافة مؤسسية ومنهج عمل متكاملًا يستهدف تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ورفع كفاءة البرامج التعليمية، وتحقيق التحسين المستمر في مختلف قطاعات الجامعة.

وأضاف أن احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي تمثل مناسبة تاريخية مهمة لاستعراض مسيرة خمسين عامًا من العطاء والإنجاز في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وفرصة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التطوير والتحديث، مؤكدًا أن الجامعة تستثمر هذه المناسبة في إطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي ترتكز على الجودة والابتكار والتميز، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، بما يعكس تاريخها الأكاديمي ومكانتها العلمية وتطلعاتها المستقبلية.

17 كلية ووحدة و31 برنامجًا أكاديميًا.. حصاد جامعة المنوفية في الجودة والاعتماد خلال 3 سنوات

واستعرض الدكتور أحمد القاصد حصاد جهود الجامعة في مجال الجودة والاعتماد خلال الفترة من 2023 إلى 2026، موضحًا نجاح الجامعة في تحقيق تقدم ملموس في ملف الاعتماد المؤسسي والبرامجي، حيث حصلت 17 كلية ووحدة على الاعتماد المؤسسي، منها 11 كلية ووحدة حصلت على الاعتماد، و6 كليات حصلت على الاعتماد المؤسسي المشروط، إلى جانب اعتماد 31 برنامجًا أكاديميًا، وحصول 5 برامج على الاعتماد المشروط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه النتائج تعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف كليات وقطاعات الجامعة، والعمل المتكامل بين إدارة الجامعة ومركز ضمان الجودة ووحداته بالكليات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإداري اللازم للكليات والبرامج المستهدفة، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير لضمان استيفاء معايير الجودة والاعتماد.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بملف الجودة من مجرد استيفاء متطلبات الاعتماد إلى ترسيخ استدامة جودة الأداء، ومن مرحلة الاستعداد للزيارات الخارجية وإعداد ملفات الاعتماد إلى التطبيق الفعلي والمستمر للمعايير، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية، وتحسين مخرجات التعلم، ورفع كفاءة الخريجين وقدرتهم على المنافسة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبرز محاور الإصدار الجديد لمعايير الاعتماد المؤسسي، موضحًا أن تحديث المعايير يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي، ويستهدف تعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على تطوير أدائها وتحسين جودة برامجها الأكاديمية، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وضمان امتلاك الخريجين المعارف والمهارات والجدارات المهنية اللازمة للمنافسة، وتأهيلهم لمواصلة البحث العلمي ومواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية.

كما استعرضت الدكتورة ثناء حسن صبري راضي، نائب رئيس الهيئة، الإطار الوطني للمؤهلات والمرجعية الوطنية التي يستند إليها، موضحة دوره في تحديد مستويات المؤهلات ونواتج التعلم المرتبطة بكل مستوى، وآليات الاستفادة منه في تطوير برامج الدراسات العليا وفق التدرج المعرفي والأكاديمي، بدءًا من الدبلوم مرورًا بالماجستير وصولًا إلى الدكتوراه، بما يحقق التكامل بين المقررات الدراسية ومستويات المعرفة والمهارات البحثية والتخصصية المستهدفة، ويضمن اتساق البرامج الأكاديمية مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الاعتماد المحدثة.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا ومناقشات تفاعلية بين قيادات الهيئة والحضور حول محاور الإصدار الجديد للمعايير وآليات تطبيقها، حيث تناولت المناقشات التخصصات والقطاعات البينية، وإجراءات اعتماد البرامج الأكاديمية في التخصصات المختلفة وفقًا للإطار الوطني للمؤهلات، وآليات منح المؤهلات وإدراجها داخل الجامعات، إلى جانب مناقشة إطار التمويل والجدول الزمني للتقدم للاعتماد المؤسسي لأول مرة وتجديد الاعتماد، ومتطلبات تطوير البرامج الأكاديمية ومواصفاتها بما يحقق المواءمة مع الأطر الوطنية واحتياجات سوق العمل.

ويعكس تنظيم هذا اللقاء حرص جامعة المنوفية على تعزيز شراكتها مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومواكبة المستجدات في منظومة ضمان الجودة، وتوحيد الرؤى حول متطلبات تطبيق المعايير المؤسسية المحدثة، بما يدعم جهود الجامعة في بناء منظومة تعليمية متطورة ومستدامة، ويعزز مكانتها الأكاديمية بين الجامعات المصرية، تزامنًا مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي وبدء مرحلة جديدة من التميز المؤسسي.

قدمت الندوة الدكتورة دعاء الشاعر الأستاذ المساعد بكلية التربية