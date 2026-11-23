شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة التموين للمرور علي المخابز بنطاق قرى العراقية ونادر ومنشأة السادات، وأسفرت عن تحرير عدد ٦ محاضر تموينية تنوعت ما بين نقص وزن ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم مزاولة النشاط

ووجه محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وضبط المخالفات.