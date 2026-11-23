ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة، اجتماع مجلس إدارة المركز، لمناقشة أنشطته وخطط تطويره خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته بما يعزز دوره في خدمة الجامعة والمجتمع، وذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منصور محمد أحمد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعفان، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد وهدان، عميد كلية التجارة، والدكتور خالد زيادة، عميد كلية الآداب، والدكتور إيهاب النعسان، والدكتورة عزة حسن، المشرف على مركز الخدمة العامة، وعبير نجم، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وداليا زناتي، مدير المركز.

واستعرض الاجتماع أنشطة مركز الخدمة العامة خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات وبرامج تدريبية متنوعة، كما تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة، وبحث آليات تطوير أداء المركز والتوسع في مجالات عمله بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الخدمة العامة وتعظيم دورها في تحقيق رسالتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تطويرية واضحة ومتكاملة للمركز، تقوم على حسن استثمار الإمكانات البشرية والمادية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعة، وتحويلها إلى خدمات وبرامج عملية ذات مردود مباشر على المجتمع، بما يعزز دور الجامعة كشريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانات المركز، والتوسع في إضافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى منظومة الخدمات التي يقدمها، ليكون قاطرة لدعم النشاط المجتمعي، مع العمل على تشكيل لجنة متخصصة لوضع تصور شامل لتطوير المركز، وتحديد أهدافه واختصاصاته بدقة، وتنويع خدماته وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

كما وجه القاصد بدراسة إنشاء مركز للتسويق، ومركز للتدريب على الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة المنوفية، بما يسهم في الحفاظ على التراث الحرفي ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتشغيل، إلى جانب التوسع في دعم المشروعات والأنشطة المجتمعية وفقًا لاحتياجات السوق، وتحويل مخرجات التدريب إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل.

وأضاف رئيس الجامعة أنه يجري العمل على البدء في إنشاء مركز للخدمات اللوجستية يقدم حزمة متكاملة من الخدمات لمنسوبي الجامعة، تشمل خدمات المرور والسجل المدني وغيرها من الخدمات الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تيسير حصول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على الخدمات المختلفة داخل الجامعة.

وأشار القاصد إلى أهمية إعداد مصفوفة متكاملة من البرامج التدريبية التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واحتياجات تنمية الموارد البشرية، وتستهدف الطلاب والخريجين وأبناء محافظة المنوفية، مع التركيز على تنمية المهارات المهنية والحرفية واللغوية والرقمية، بما يعزز فرص التأهيل لسوق العمل ويدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

و يستهدف مركز الخدمة العامة تعزيز دوره التدريبي والمجتمعي، برامج تدريبية متخصصة في اللغات بمستوياتها المختلفة، إلى جانب برامج تنمية مهارات الحاسب الآلي، مع التوجه نحو تطوير هذه البرامج وإضافة مجالات تدريبية جديدة تلبي احتياجات المستفيدين وتواكب متطلبات سوق العمل.