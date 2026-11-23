قالت الحكومة الألمانية إنها تأخذ على محمل الجد التقارير التي تشير إلى أن روسيا قد تخطط لإطلاق قمر اصطناعي مسلح بسلاح نووي إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا العام.

انتهاك محتمل لمعاهدتين دوليتين

وإذا تأكدت هذه الخطوة، فإنها ستشكل خرقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تعد موسكو من الموقعين عليها، وكذلك معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، اللتين تحظران وضع أسلحة نووية في مدار الأرض وإجراء تفجيرات تجريبية في الفضاء.

وجاءت التقارير التي نشرتها مجموعة من وسائل الإعلام الألمانية، استناداً إلى ما قالت إنها تقييمات لوكالات استخبارات غربية، وسط تزايد القلق مؤخراً بشأن العسكرة المتزايدة للفضاء، والذي دفع وزير سلاح الجو الأمريكي تروي مينك إلى الاعتراف لأول مرة في سبتمبر بأن واشنطن نشرت "أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار".

قمر "سبوتنيك-إس" في منطقة موسكو

وذكر تقرير لمحطتي NDR وWDR وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن جهاز الاستخبارات الألماني BND والقوات المسلحة تبادلا معلومات استخباراتية تُظهر أن قمراً اصطناعياً روسياً يُدعى "سبوتنيك-إس" تم تجميعه قبل عدة سنوات، ويتمركز في منطقة موسكو.

وبحسب التقارير، فإن تحذيرات صدرت في أوائل نوفمبر قالت إن القمر الاصطناعي يمكن إطلاقه خلال 60 يوماً، وسيصبح جاهزاً للعمل بعد ذلك بوقت قصير.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لا، لم نرَ التقرير. لكن هناك الكثير من الادعاءات المزعومة والمحتملة فيه، منسوبة إلى من يدري إلى من، لدرجة أنه من المؤكد أنه لا يستحق أخذها على محمل الجد".

وقالت السفارة الروسية في برلين إنها ليست على علم بأي خطط من هذا القبيل، واصفة التقارير بأنها "مزاعم لا أساس لها بشأن أنشطة الفضاء للاتحاد الروسي"، و"جزء من حملة دعائية".

وأضافت السفارة أن إجراءات موسكو في مجال الفضاء تتم "وفقاً للالتزامات الدولية" وتخدم "أغراضاً سلمية حصراً".

وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، يوم الاثنين، إن الحلف يقيّم باستمرار وضع الردع والدفاع لديه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنحرص دائماً على الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. وهذا يشمل التأكد من أننا آمنون عندما يتعلق الأمر بعنصر الفضاء".

وفي عام 2024، نفت روسيا تأكيدات مسؤولين أمريكيين بأن موسكو تطور سلاحاً يمكنه تدمير أقمار اصطناعية معادية عبر تفجير نووي في الفضاء وإطلاق نبضة كهرومغناطيسية لتعطيل الأنظمة الإلكترونية للأقمار الاصطناعية القريبة.

وزعم مسؤولون أمريكيون أن روسيا تعمل منذ سنوات على تطوير سلاح نووي قادر على تدمير شبكات أقمار اصطناعية بأكملها، مثل نظام ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس الذي تستخدمه القوات الأوكرانية.

مخاوف متزايدة في أوروبا وواشنطن

وتزايد القلق في السنوات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة من أن روسيا تسعى لتطوير نظام أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية، يعتقد الخبراء أنه سيستخدم على الأرجح موجة نبضة كهرومغناطيسية.

وقبل عامين، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الادعاء بعد أن أكد المتحدث باسم الأمن القومي للرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، جون كيربي، أن الاتحاد الروسي كان يطور سلاحاً مضاداً للأقمار الاصطناعية "مثيراً للقلق".

وقال كيربي: "نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في تدمير مادي هنا على الأرض".

وقال بايدن للصحافيين في عام 2024 إنه يعتقد أن روسيا تطور "القدرة على إطلاق نظام إلى الفضاء يمكنه نظرياً القيام بشيء مدمر... آمل ألا يحدث ذلك".

خطر النبضة الكهرومغناطيسية

وفي حين أن النبضات الكهرومغناطيسية يمكن أن تحدث بشكل طبيعي، فمن المعروف منذ زمن طويل أن التفجير النووي لديه القدرة على إلحاق الضرر بالأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك شبكات الطاقة، حيث أجرت كل من الولايات المتحدة وروسيا اختبارات على ارتفاعات عالية في أوائل الستينيات.

قائد الفضاء الألماني: لا أستطيع استبعاد ذلك

وتزايد النقاش حول مخاوف من أن روسيا قد تخطط لوضع سلاح نووي في الفضاء. وقال أكبر قائد عسكري ألماني للفضاء في وقت سابق من هذا العام إنه لا يستطيع استبعاد أن روسيا تعمل على تكنولوجيا لوضع رأس نووي في الفضاء، محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تشل خدمات الأقمار الاصطناعية وتجعل أجزاء من المدار غير قابلة للاستخدام لعقود.

وقال اللواء مايكل تراوت، قائد قيادة الفضاء الألمانية، في مقابلة مع "بوليتيكو": "في أعلى مستويات التصعيد، هناك شك في أن روسيا قد تعمل على تكنولوجيا لوضع جهاز متفجر نووي في المدار".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر ذلك واقعياً، قال تراوت: “لا أستطيع استبعاده”، مضيفا أن تفجيراً نووياً في الفضاء قد يؤثر على ما يصل إلى ثلث الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، مع عواقب عالمية هائلة.

القمر "كوسموس 2553" يعيد إثارة الشكوك

وأُعيد إخضاع الشكوك حول طموحات روسيا لوضع أسلحة في الفضاء لتدقيق جديد في عام 2022 مع إطلاق القمر الاصطناعي التجريبي "كوسموس 2553"، الذي أشارت مصادر أمريكية واستخباراتية إلى أنه قد يكون تجربة وهمية لنشر سلاح نووي في الفضاء.