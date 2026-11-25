قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن قوات الدعم السريع شنت هجمات متتالية بالطائرات المسيّرة على مدينة الدمازين ومنطقة خزان الروصيرص بإقليم النيل الأزرق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأضاف إبراهيم أن الهجمات أسفرت، وفقاً لمصادر طبية، عن مقتل نحو 25 مدنياً وإصابة أكثر من 30 آخرين، مشيراً إلى أن المنطقة تستضيف آلاف النازحين الفارين من مناطق باو والكرمك وقيسان، وأن الاستهداف طال منشآت حكومية وأحياء سكنية.

وتابع أن الجيش السوداني يتحرك عبر عدة محاور في الإقليم، وسط تصاعد التوتر مع إثيوبيا، التي تتهمها الخرطوم بالسماح باستخدام أراضيها منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة باتجاه السودان.