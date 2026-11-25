أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع للمبادرة التي أعلنها رئيسُ الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 24 نوفمبر 2026، والتي دعا فيها الأطرافَ السودانيةَ إلى حوارٍ شاملٍ ومفتوحٍ تستضيفه إثيوبيا وتتولّى تيسيرَ أعماله.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا "؛ فقد شددت الحكومةُ أنّ حيادَ الدولة المُضيفة واحترامَها لسيادةَ السودان شرطانِ أساسيّانِ لقبول أيِّ دورٍ في هذا الشأن.

كما جدّدت حكومةُ السودان موقفَها إزاء دعمِ مليشيا الدعم السريع المتمردة، وإطلاقِ طائراتٍ مسيّرةٍ من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، وهما الأمران اللذان سبق أن وُجّهت بشأنهما اتّهاماتٍ إلى الحكومة الإثيوبية.

وفي ضوء هذه الاتّهامات، ترى حكومةُ السودان أنّ الحكومةَ الإثيوبيةَ لا تستوفي شرطَ الحياد اللازمَ لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله.

كما دعت إلى تحقيقٍ مستقلٍّ يكشف الوقائعَ ويحدّد المسؤوليات، وتحتفظ بحقِّها في اتّخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية صونًا لسيادة البلاد.

كما حثت حكومةُ السودان الإتحادَ الإفريقيَّ والجهاتِ الإقليميةَ والدوليةَ المعنيّةَ إلى احترام موقفها واستبعاد إثيوبيا من أيِّ ترتيباتٍ لاستضافة الحوار السوداني أو تيسيره ، مؤكدة حرصَها على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وأتمت الحكومة السودانية بيانها : إنّ تحديدَ مكان الحوار وجدول أعماله، واختيارَ الجهة التي تتولّى تيسيرَه، حقٌّ للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم الحرّة. وسيادةُ السودان واستقلالُ قراره الوطنيِّ لا يخضعان للمساومة.