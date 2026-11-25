أثار كتاب جديد لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية بإسرائيل، بعدما كشف عن عمليات استخباراتية مزعومة لجهاز الموساد داخل إيران، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة أو إبلاغ الجهاز الاستخباراتي بتأليفه ونشره، وفقاً لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريراً عن الكتاب الذي يحمل عنوان «مجتبى الثاني: مآثر الموساد في إيران»، مشيرة إلى أن إلياهو، المنتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، ألّفه خلال العام الجاري، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويشير عنوان الكتاب إلى مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد الذي خلف والده علي خامنئي، عقب اغتياله في الأيام الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وبحسب الوصف المنشور للكتاب، فإن إلياهو يقدم نفسه باعتباره جزءاً من الحكومة الإسرائيلية التي اتخذت مجموعة من القرارات المصيرية خلال الحرب على إيران، لافتاً إلى وجود قرارات أخرى كثيرة لا يمكن الكشف عنها أو الكتابة بشأنها في الوقت الحالي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات التي يتضمنها العمل ومصادرها.

وزير إسرائيلي يثير الجدل بادعاء المشاركة في قرارات الحرب

ورغم الضجة التي أثارها الكتاب، أكد إلياهو أن محتواه خيالي بالكامل، إلا أن هذا التوضيح لم ينهِ التساؤلات بشأن إصداره، خصوصاً أن الوزير لم يكن عضواً في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة بنيامين نتنياهو، كما لم يتولَّ أي منصب يتيح له المشاركة في اتخاذ القرارات العسكرية أو السياسية المتعلقة بإدارة الحرب، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية العامة «كان».

وزادت حدة الجدل بعدما تبين أن جهاز الموساد لم يكن على علم مسبق بتأليف الكتاب أو نشره، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، في واقعة أثارت استغراب الأوساط الأمنية والسياسية داخل إسرائيل.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بأن الكتاب صدر دون عرضه على «اللجنة الوزارية لمنح تصاريح النشر»، وهي الجهة المسؤولة عن مراجعة طلبات المسؤولين الحاليين والسابقين الراغبين في نشر مواد قد تتضمن معلومات اطلعوا عليها بحكم مناصبهم الرسمية.

ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن عدداً من المسؤولين السياسيين والأمنيين لم يسمعوا بوجود الكتاب إلا بعدما تواصلت معهم هيئة البث «كان» للحصول على تعليق بشأنه، معربين عن دهشتهم من صدوره دون علم المؤسسات المعنية.

مكتب الوزير: الكتاب رواية خيالية

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أصدر مكتب عميحاي إلياهو، الثلاثاء، بياناً أكد فيه أن الكتاب «رواية خيالية ومن نسج خيال المؤلف»، مشدداً على أنه لا يتناول أحداثاً حقيقية ولا يستند إلى معلومات حصل عليها الوزير خلال ممارسته مهامه الحكومية.

وأضاف المكتب أن نشر عمل أدبي خيالي لا يستدعي بالضرورة إثارة أزمة سياسية، في إشارة إلى رفضه التعامل مع الضجة المثارة باعتبارها قضية تتعلق بتسريب معلومات أمنية أو الكشف عن أسرار حكومية.

ومع ذلك، أعادت الواقعة تسليط الضوء على القيود المفروضة في إسرائيل على نشر المعلومات المرتبطة بالأمن القومي وأجهزة الاستخبارات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين حكوميين قد تكون لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة بحكم مواقعهم الرسمية.

تصريحات إلياهو المثيرة للجدل بشأن غزة

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها وزير التراث الإسرائيلي جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته المتطرفة، إذ يمتلك سجلاً حافلاً بالمواقف المعادية للفلسطينيين والداعية إلى تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي نوفمبر 2023، أثار إلياهو موجة غضب وانتقادات دولية بعدما اعتبر أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يمثل أحد الخيارات المطروحة في الحرب، وهو التصريح الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف كلامه بأنه منفصل عن الواقع، كما جرى إبعاده عن اجتماعات الحكومة المتعلقة بالحرب، وفق ما أُعلن آنذاك.

كما وصف إلياهو الفلسطينيين بأنهم «برابرة» خلال نقاش في الكنيست، مساء الاثنين الماضي، وسبق أن دعا مراراً إلى احتلال قطاع غزة وضمّه وإعادة الاستيطان الإسرائيلي فيه.

وتضمنت مواقفه السابقة دعوات إلى محو غزة وتهويدها، فضلاً عن المطالبة بتجويع سكان القطاع وقصف المساعدات الإنسانية، وهي تصريحات أثارت انتقادات واسعة بسبب ما تحمله من تحريض على المدنيين الفلسطينيين.

وبذلك، لم يقتصر الجدل حول كتاب «مجتبى الثاني» على مضمونه المعلن أو ادعاءات الوزير بشأن عمليات الموساد في إيران، بل امتد إلى تساؤلات بشأن مدى التزام المسؤولين الإسرائيليين بإجراءات الرقابة على النشر، وحدود ما يمكنهم الكشف عنه من معلومات مرتبطة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.