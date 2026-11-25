يُعد خبز الثوم بالجبنة من المقبلات اللذيذة التي يمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية أو تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات، فهو يجمع بين مذاق الثوم والزبدة الغني ونكهة الجبن الذائب، مع قوام مقرمش من الخارج وطري من الداخل.

ولا تحتاج طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة إلى مكونات مكلفة أو خطوات معقدة، إذ يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام الخبز المتوفر وعدد من الإضافات البسيطة، للحصول على مذاق شهي يشبه خبز الثوم المقدم في المطاعم، وفقًا لما نشره موقع «Mashed».

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

مكونات خبز الثوم بالجبنة:

رغيف خبز فرنسي أو رغيف فينو كبير.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.

3 فصوص ثوم مفرومة ناعمًا.

كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة.

ملعقتان كبيرتان من جبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

خطوات تحضير خبز الثوم بالجبنة:

ـ يُقطع الخبز إلى نصفين بالطول، أو إلى شرائح متوسطة الحجم وفقًا لطريقة التقديم المفضلة.

ـ في وعاء صغير، تُخلط الزبدة الطرية مع الثوم المفروم والبقدونس والزعتر والفلفل الأسود والملح، حتى تتجانس المكونات.

ـ تُوزع خلطة الزبدة والثوم بالتساوي على سطح الخبز، مع التأكد من وصولها إلى الأطراف حتى يتشرب الخبز النكهة.

ـ تُضاف جبنة الموزاريلا والشيدر فوق الخبز، مع توزيع الجبن جيدًا للحصول على طبقة متجانسة.

ـ يُرص الخبز في صينية مناسبة، ثم يُوضع في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 8 و12 دقيقة، حتى تذوب الجبنة ويكتسب الخبز لونًا ذهبيًا من الأطراف.

ـ للحصول على سطح أكثر قرمشة، يمكن تشغيل الشواية لمدة دقيقة أو دقيقتين، مع متابعة الخبز باستمرار لتجنب احتراق الجبن.

ـ يُخرج الخبز من الفرن ويُترك لبضع دقائق، ثم يُقطع إلى شرائح ويُقدم ساخنًا.

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

نصائح للحصول على خبز الثوم بالجبنة مثل المطاعم

ـ استخدام الزبدة الطرية يساعد على توزيع خليط الثوم بسهولة على الخبز.

ـ توزيع الجبن بالتساوي يضمن الحصول على طبقة ذائبة في جميع الأجزاء.

ـ عدم ترك الخبز في الفرن لفترة أطول من اللازم حتى لا يجف.

ـ تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة يمنح الجبن لونًا ذهبيًا وقوامًا شهيًا، مع ضرورة مراقبته باستمرار.