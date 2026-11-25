أكد الدكتور هشام رامي، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن العصبية ليست سلوكًا غير طبيعي في حد ذاتها، بل تعد شعورًا إنسانيًا موجودًا لدى جميع الأشخاص، وتظهر مظاهرها الأولى منذ اللحظات المبكرة من عمر الإنسان، حتى لدى الرضيع منذ ولادته، موضحًا أن الاختلاف بين الأشخاص يرتبط بدرجة حساسية الجهاز العصبي وطريقة الاستجابة للمواقف والانفعالات، وأن وصف شخص بأنه عصبي لا يعني بالضرورة أنه يتعمد الغضب أو افتعال المشكلات، وإنما قد تكون لديه طبيعة عصبية تجعله أكثر تأثرًا بالمؤثرات المحيطة، وهو ما ينعكس على طريقة استقباله للأحداث اليومية وتفاعله معها.



وأشار رئيس قسم الطب النفسي، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، إلى أن الشخص الذي يوصف بالعصبية يتميز بسمتين أساسيتين، تتمثل الأولى في سرعة تأثر جهازه العصبي بالمثيرات الخارجية، إذ قد يتعامل مع مواقف بسيطة أو تفاصيل عادية باعتبارها أحداثًا كبيرة، بينما تتعلق السمة الثانية بالمبالغة في رد الفعل والتعبير عن المشاعر مقارنة بحجم الموقف الذي تعرض له، وأن درجة الحساسية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يستطيع تجاوز المواقف اليومية بسهولة، بينما يجد آخرون صعوبة في التعامل مع بعض التفاصيل الصغيرة، وقد تترك لديهم أثرًا نفسيًا أكبر مما تتركه لدى غيرهم، وهو ما يفسر اختلاف ردود الأفعال حتى عند التعرض للموقف نفسه.

ولفت رئيس قسم الطب النفسي، إلى أن الشخص شديد الحساسية قد يتأثر بكلمة أو تصرف بسيط، ولا يتمكن من تجاوزه سريعًا، إذ يمكن أن يتحول الموقف بالنسبة إليه إلى مصدر للألم النفسي، ثم يظهر هذا التأثر في صورة انفعال واضح أو رد فعل قوي لا يتناسب ظاهريًا مع طبيعة الحدث، وأن تراكم التأثر النفسي ببعض المواقف قد يدفع الشخص إلى التعبير عن مشاعره بصورة حادة، وقد تصل ردود الفعل لدى بعض الأشخاص إلى نوبات غضب وانفجارات انفعالية، نتيجة صعوبة التعامل مع المشاعر التي أثارها الموقف أو تجاوزها بهدوء.

وأكد رئيس قسم الطب النفسي، أن فهم هذه السلوكيات يتطلب النظر إلى طبيعة الجهاز العصبي ودرجة حساسيته، بدلًا من الاكتفاء بالحكم على الشخص من خلال رد فعله الظاهر، خاصة أن ما يبدو للآخرين موقفًا بسيطًا قد يمثل تجربة مؤلمة بالنسبة إلى شخص آخر، بسبب اختلاف مستوى التأثر والاستجابة، مشيرًا إلى وجود أشخاص لديهم استعداد وراثي يجعل أجهزتهم العصبية أكثر حساسية للمؤثرات الخارجية، وهو ما قد ينعكس على شعورهم بالألم النفسي وطريقة التعبير عن الانفعالات.

واختتم الدكتور هشام رامي، بالتأكيد على أن أصحاب هذا الاستعداد قد يشعرون بتأثير المواقف بصورة أقوى من غيرهم، كما قد يبالغون في التعبير عن مشاعرهم، الأمر الذي يجعل التعامل معهم أكثر صعوبة في بعض الأحيان، خصوصًا عندما لا يدرك المحيطون بهم طبيعة حساسيتهم، وأن العصبية ترتبط بعدة عوامل، من بينها حساسية الجهاز العصبي والاستعداد الوراثي وطريقة التعبير عن المشاعر، وأن فهم هذه الجوانب يساعد على تفسير اختلاف ردود الأفعال بين الأشخاص، والتعامل مع الانفعالات بعيدًا عن إطلاق الأحكام المسبقة.