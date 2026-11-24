ننشر قائمة بأسماء متوفى ومصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان، والذى أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كل من زغلول.ص.ع 52 سنة، من محافظة القليوبية، ومحمد. ر. ب 29 سنة، من محافظة الأقصر، وأحمد. م. أ 35 سنة، من محافظة أسيوط، ومحمد .ح.ا 30 سنة، من محافظة الفيوم، ومحمد .أ.ع 28 سنة، من محافظة الغربية، ومحمد .ا.س 29 سنة، من محافظة أسيوط، وأحمد .ع.ح 25 سنة، من دشنا بمحافظة قنا، ومحمد .ع.ع 30 سنة، من محافظة أسيوط، وعبد الحميد .م.ع 29 سنة، من محافظة البحيرة، وإبراهيم .أ.م 28 سنة، من نصر النوبة بمحافظة أسوان.

فيما شملت قائمة المصابين كل من محمد. م. ع 32 سنة، مصاب بجرح في الساق اليسرى وكدمات، وعبد الناصر.س.غ 27 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وحسن. أ. ق 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود. ص. ك 35 سنة، مصاب بكسور في الضلوع، وعوض الله. ج. ع 26 سنة، اشتباه نزيف داخلي وكدمات، وحسن. ع. ح 32 سنة، في حالة غيبوبة، ومالك. و. ز 6 سنوات، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس.

حادث

وأضافت البيانات أنه جرى تقديم الإسعافات والعلاج لمصابين اثنين في موقع الحادث، بعد رفضهما التوجه إلى المستشفى، بينما جرى نقل باقي المصابين إلى مستشفى الصداقة بأسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان.

وكانت قد تلقت الجهات المختصة إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالقرب من الكيلو 110 بطريق أبوسمبل / أسوان مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة بأسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يجري التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.