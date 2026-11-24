أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أداء سنة الظهر القبلية مع الفريضة والسنة البعدية، إذا لم يتمكن المصلي من أدائها قبل إقامة الصلاة، موضحًا أنه يجوز قضاؤها بعد صلاة الظهر.

حكم أداء سنة الظهر القبلية مع الفريضة والسنة البعدية

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة هو الأفضل والأكثر فضلًا، لكن إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المسلم من أداء سنة الظهر القبلية قبل إقامة الصلاة، جاز له قضاؤها بعد الفريضة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المصلي في هذه الحالة يؤدي صلاة الظهر المفروضة مع الإمام، ثم يصلي ركعتي السنة البعدية، وبعدهما يصلي أربع ركعات السنة القبلية التي فاتته، باعتبارها قضاءً للسنة الراتبة.

واستند أمين الفتوى إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات قبل الظهر بعد ركعتي السنة البعدية، موضحًا أن ذلك يدل على جواز قضاء السنة القبلية بعد أداء الفريضة والسنة البعدية عند فوات وقتها.