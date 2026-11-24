قال الدكتور هشام رامي، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن العصبية المفرطة والانفعال الشديد قد يكونان نتيجة التعرض لضغوط نفسية مستمرة لفترات طويلة، موضحًا أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى إنهاك الجهاز العصبي وفقدان القدرة على التحكم في ردود الأفعال.

الشخصية الحدية وفرط الحساسية للمثيرات

وأوضح رامي، خلال لقائه مع الإعلاميتين مها بهنسي وهبة الأباصيري، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، المذاع عبر قناة CBC، أن بعض الأشخاص يولدون باستعدادات تجعلهم أكثر عرضة للانفعال، لكن نسبتهم محدودة، بينما قد يتطور الأمر لدى آخرين نتيجة تعرضهم لصدمات في حياتهم، تؤثر في قدرة الجهاز العصبي على تحمل المثيرات الخارجية وكبح الانفعالات.

وأشار إلى أن اضطراب الشخصية الحدية يتسم بالحساسية المفرطة تجاه المواقف والمثيرات المختلفة، وقد يصاحبه غضب شديد يصل إلى تكسير الأشياء أو توجيه العنف نحو الذات.

وأضاف أن الضغوط الشديدة والمستمرة قد تُنهك الجزء المسؤول عن تنظيم الانفعالات بالمخ، بعد بقائه لفترات طويلة في حالة تأهب ومواجهة، ما يؤدي إلى استنزاف الطاقة اللازمة للتحكم في ردود الأفعال.

ولفت إلى أن نوبات الغضب الحادة قد تؤثر في بقية وظائف المخ، فيفقد الإنسان قدرته على التفكير المتزن، ويصدر عنه كلام وتصرفات غير محسوبة، مشددًا على أن ما يحدث خلال هذه اللحظات ليس تعبيرًا حقيقيًا بالضرورة عما بداخله، وإنما نتيجة اضطراب قدرته على التحكم في انفعالاته.