حذرت الدكتورة وسام منير، خبيرة الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، من خطورة استخدام العنف الجسدي والنفسي في تربية الأطفال، مؤكدة أن الضرب والإهانة لا يصنعان شخصية سوية، وإنما قد يؤديان إلى تكوين طفل عدواني نفسيا وسلوكيا وانفعاليا، فضلا عن تراجع مستوى تحصيله الدراسي.

وقالت خلال لقائها مع نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التربية لا تعني إجبار الطفل على سماع كلام والديه طوال الوقت أو تنشئته ليكون نسخة مطابقة لهما، موضحة أن الهدف الحقيقي هو بناء شخصية متزنة ومستقلة، قادرة على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها بما يتناسب مع عمر الطفل.

وأوضحت أن هناك فرقا كبيرا بين الحزم والقهر في التعامل مع الأطفال، فالحزم يعني وضع ضوابط سلوكية واضحة ومتفق عليها، مع الاستماع إلى رأي الطفل ومناقشته، بينما القهر يتمثل في فرض السيطرة عليه وحرمانه من أي مساحة للتعبير عن نفسه أو اتخاذ القرارات.

وأضافت أن بعض الآباء يلجأون إلى وصف أطفالهم بالفشل أو الغباء أو الإهمال عند ارتكاب الأخطاء، وهو ما يترك آثارا سلبية على شخصياتهم، مشيرة إلى أن التعامل الصحيح يقتضي توجيه الطفل إلى الخطأ دون إهانته أو التقليل من شأنه.

وأشارت إلى أن العقاب البدني قد يمنع الطفل من تكرار السلوك الخاطئ في اللحظة نفسها بسبب الخوف من العقوبة، لكنه لا يعلمه السلوك الصحيح، مؤكدة أن الدراسات التربوية والنفسية رصدت ارتباط استخدام الضرب بزيادة السلوكيات العدوانية وضعف التحصيل الدراسي.

وشددت على ضرورة أن يفهم الأب والأم الأسباب التي تدفع الطفل إلى التصرف بطريقة غير مقبولة، موضحة أن الأطفال لا يمتلكون دائما القدرة اللغوية الكافية للتعبير عن مشاعرهم السلبية أو الضغوط النفسية التي يتعرضون لها، ولذلك قد تظهر معاناتهم في صورة رفض الذهاب إلى المدرسة أو أداء الواجبات أو العصبية وتكسير الأشياء.