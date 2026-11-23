استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، اليوم علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في مُستهل زيارته الرسمية إلى مصر.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق مساء اليوم اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المُشتركة بين مصر والعراق، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ويشهدان مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فضلًا عن حضور منتدى لرجال الأعمال من الجانبين؛ لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية لديهما.

تأتي هذه الزيارة سعيًا من جانب البلدين إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين.