في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، و الرقابة الميدانية، والتصدي لكافة صور المخالفات..

نتائج المرور الميداني على 4 احياء بالقاهرة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة، وهي الأميرية وروض الفرج والمطرية وعين شمس.

الانتهاء من 375 طلبًا ومعاملة بالمراكز التكنولوجية

وأكد التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن إجمالي نتائج أعمال المرور والحملات الميدانية بالأحياء الأربعة أسفر عن الانتهاء من 375 طلبًا ومعاملة بالمراكز التكنولوجية، ورفع وإزالة نحو 630 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، فضلًا عن غلق وتشميع 76 محلًا ومنشأة مخالفة، إلى جانب تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية لمراجعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

حي الأميرية

وأوضح التقرير أن اللجنة قامت في حي الأميرية بالمرور على المركز التكنولوجي ومتابعة انتظام سير العمل ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، حيث تم الالتقاء بعدد منهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم، وأسفرت المتابعة عن الانتهاء من 85 طلبًا ومعاملة وتسليم المستندات الخاصة بها للمواطنين.

كما نفذت اللجنة بحي الأميرية حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن رفع نحو 135 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى غلق وتشميع 16 محلًا ومنشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

حي روض الفرج

وفي حي روض الفرج، شمل المرور متابعة المركز التكنولوجي والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومراجعة الطلبات المقدمة، حيث تم الانتهاء من 75 طلبًا ومعاملة، مع متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها ، كما نفذت اللجنة حملات صباحية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع نحو 150 حالة إشغال وتعدٍ، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمشاة بعدد من الشوارع والميادين، فضلًا عن غلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، ومتابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

حي المطرية

وأشار التقرير إلى أن أعمال المرور بحي المطرية شملت متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومراجعة ملفات المواطنين والطلبات المقدمة، والاستماع إلى مطالبهم ، وأسفرت المتابعة عن الانتهاء من 105 طلبات ومعاملات، مع توجيه المختصين بسرعة إنهاء باقي الطلبات ، وفي إطار التصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، تم تنفيذ حملات ميدانية مكبرة أسفرت عن رفع نحو 180 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، وإزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، كما تم غلق وتشميع 22 محلًا ومنشأة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح التقرير أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من مختلف قطاعات الحي، إلى جانب تنفيذ حملات توعية ميدانية للتواصل مع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية وتعريفهم بالإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، وحثهم على سرعة التقدم للمراكز التكنولوجية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

حي عين شمس

وفي حي عين شمس، تابعت اللجنة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي وراجعت الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الانتهاء من 110 طلبات ومعاملات وتسليم المستندات الخاصة بها للمواطنين كما نفذت اللجنة حملات ميدانية مكثفة بالحي أسفرت عن رفع 165 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، والتعامل مع المخالفات التي تم رصدها وإزالة المعوقات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى غلق وتشميع 20 محلًا ومنشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية استمرار أعمال المرور الميداني والرقابة على الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات التي يتم رصدها وتعوق حياة المواطنين اليومية، ومواصلة جهود النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والتصدي الحاسم للمحال والمنشآت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على المظهر الحضاري و يحقق السيولة المرورية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.