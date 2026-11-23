أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة لطفل فلسطيني إثر إصابته بتسمم حاد بمادة الرصاص، محذرةً من كارثة صحية تهدد آلاف الأطفال في مخيمات النزوح.

حول نتائج التقصي الوبائي، أوضحت الوزارة أن المتابعة السريرية والفحوصات التشخيصية أظهرت علامات تسمم واضحة بالرصاص لدى الطفل، وتبيّن أن والده يعمل في صيانة وتدوير البطاريات التالفة داخل أماكن النزوح والخيام.

أشارت الوكالات الصحفية نقلاً عن بيان الوزارة، إلى أن الحظر المفروض على إدخال البطاريات الجديدة والآمنة إلى القطاع بذريعة «الاستخدام المزدوج»، يضطر السكان والعمال إلى تفكيك البطاريات المهترئة وإصلاحها في مساحات سكنية ضيقة وسيئة التهوية.

وفي تحذيرات طبية، أكدت الوزارة أن هذه البيئات العشوائية وغير الخاضعة للرقابة تحولت إلى بؤر خطيرة تعرض الأطفال لتلامس واستنشاق مباشر لمادة الرصاص والمواد الكيميائية السامة، مما ينذر بوجود أعداد كبيرة من الإصابات بالتسمم المزمن.

