أعلنت السلطات الإندونيسية، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع في مصنع للحلوى غربي العاصمة (جاكرتا) إلى 24 قتيلا.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الاثنين/ أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق نجم فيما يبدو عن ماس كهربائي بأحد أجهزة تكييف، فيما يبذل فريق البحث الإنقاذ - الذي يضم عناصر من الشرطة والجيش والصليب الأحمر الإندونيسي ومتطوعين - قصارى جهده لتحديد موقع الضحايا في ظل تزايد عدم استقرار هيكل المبنى، مما يشكل مخاطر على سلامة رجال الإنقاذ.

من جانبه، قال المسئول بوكالة البحث والإنقاذ المحلية في مقاطعة "بانتن" الإندونيسية، رزقي دويانتو، إنه تم الدفع بنحو 15 سيارة إطفاء مدعومة بخراطيم مياه لمكافحة النيران، وذلك بعد مرور أكثر من 12 ساعة على اندلاع الحريق.

بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي للمصنع، ستيفن إروين ويجايا، أن نحو 300 شخص كانوا متواجدين في المصنع وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت الصور التي التقطتها الطائرات المسيرة لموقع الحادث دمارا واسعا في أجزاء كبيرة من المصنع، وانهيار السقف في بعض المواقع، مع تصاعد دخان كثيف من المنشأة.