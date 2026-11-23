يعتزم الجيش الأمريكي اللجوء إلى أحكام الطوارئ لتجاوز أمر قضائي كان قد أوقف خطط تفجير عدة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات بولاية أيوا، محذرًا من أن استمرار التأجيل سيزيد من خطورة الوضع مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

وقال محامو الحكومة، في مذكرة قدموها مساء /السبت/ إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة، إن الجيش بحاجة إلى التحرك سريعًا لحماية أفراده والمجتمعات المحيطة، مؤكدين أن حماية صحة الإنسان والبيئة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية دون مزيد من التأخير.

وأعلن الجيش، مساء الأحد، أنه يعتزم تنفيذ عملية التفجير يوم الأربعاء المقبل، لإتاحة الظروف الجوية الملائمة وضمان تطبيق جميع التدابير اللازمة للحد من المخاطر.

في المقابل، انتقدت جماعات بيئية تحرك الحكومة، معتبرة أنه محاولة للالتفاف على قرار المحكمة وتجاوز مطالب الجمهور المتعلقة بالسلامة والشفافية.

وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت الخميس على طلب تقدمت به جماعات بيئية لتعليق تصريح يسمح بتنفيذ عملية التفجير في بلدة ميدلتاون، وهي مجتمع صغير يقع على بعد نحو 257 كيلومترًا جنوب شرق مدينة دي موين. وكان من المقرر تنفيذ العملية الجمعة، إلا أن الجيش غيّر موعدها ثلاث مرات، على خلفية تصاعد مخاوف المواطنين بشأن التداعيات الصحية والبيئية المحتملة.

ودعت الجماعات البيئية إلى مراجعة تصريح الطوارئ الذي وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي بيان صدر الأحد، شكك كل من مجلس البيئة في ولاية أيوا، ونادي سييرا، ومنظمة "إيرث جاستس"، في أن جميع البدائل المتاحة قد خضعت للدراسة والتقييم على النحو المناسب.

وقال المحامي ثين تشاو، من منظمة "إيرث جاستس"، إن الجيش بدا خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر اهتمامًا بإيجاد وسيلة لتجاوز الإجراءات القضائية، بدلًا من الاستجابة لمطالب الجمهور بمزيد من الشفافية، وإخطار المجتمعات المتضررة، وتوفير حماية أقوى للأفراد والممتلكات والبيئة من الأضرار الجسيمة.

وأوضح محامو الحكومة أن الجيش ليس بحاجة إلى تصريح لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة تهديد فوري ناجم عن مواد متفجرة، مشيرين إلى أن المعايير المنصوص عليها في القانون الاتحادي المنظم للنفايات الخطرة لا تنطبق على الحالات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة أو السلامة أو البيئة، وفقًا لتقدير متخصص في الاستجابة لحوادث المتفجرات أو الذخائر.

وتؤكد السلطات أن المواد الكيميائية أصبحت غير مستقرة، وأن خطر حدوث انفجار غير متحكم فيه يتزايد، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى احتمالية انفجارها مع توقع تراجع الحرارة إلى أقل من 30 درجة فهرنهايت، أي نحو درجة مئوية واحدة تحت الصفر، خلال الأيام المقبلة.

وكان العاملون في مصنع ذخائر تابع للجيش الأمريكي بولاية أيوا قد عثروا في مارس الماضي على عشرات البراميل من مادة أزيد الرصاص المتدهورة، المستخدمة في تصنيع الذخائر. وأدى تبلور المادة إلى نشوء وضع غير مستقر وخطير، دفع الجيش إلى الاستعانة بخبراء في كيمياء الذخائر والهندسة والسلامة البيئية لوضع خطة للتعامل مع الأزمة.