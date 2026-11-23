انهار صباح اليوم منزل سكني مكون من 4 طوابق خالي بشارع البهي بسبب أعمال بناء وحفر مجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية ..

انهيار أحد العقارات بالغربية

شهد شارع البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار أحد العقارات، ما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بانهيار عقار بشارع البهي بمدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى مكان البلاغ، وبدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث أسفل الأنقاض للتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي عدم وجود أي إصابات أو ضحايا أسفل الأنقاض حتى الآن، فيما تتواصل أعمال الفحص والبحث بموقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي والجهات المختصة بإجراء المعاينات والتحريات اللازمة لكشف أسباب وملابسات انهيار العقار.

تحرك عاجل محافظ الغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تداعيات سقوط منزل مكون من 6 طوابق بشارع البهي بنطاق حي أول المحلة الكبرى، حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو وفيات، مع التحرك الفوري للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، تم إخلاء العقارات المجاورة للمنزل وفصل المرافق عنها، حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما كُلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة وفحص حالتها الإنشائية وإعداد تقرير فني بشأنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما كلف محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الموقف وتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر المتضررة، في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

متابعة الموقف

وأكد المحافظ استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين وتأمين العقارات المحيطة.

تفاصيل انهيار منزل

كما فرضت الجهات الأمنية كردون أمني بمحيط موقع الحادث دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخلاء المنزل المنهار

كما تم التنبيه باخلاء عقار سكني منهار من السكان قبل لحظتن من سقوطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.