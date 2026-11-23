قفزت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 101.5% خلال العشرين يوما الأولى من شهر نوفمبر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا لهذه الفترة، وسط انتعاش ملحوظ في شحنات أشباه الموصلات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ أن البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 77.4 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر.

وقفزت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 294.4% لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 38.5 مليار دولار، لتشكل نسبة قياسية بلغت 49.7% من إجمالي الصادرات خلال العشرين يوما الأولى من شهر نوفمبر.

وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 39.4% لتصل إلى 50.3 مليار دولار، مع ارتفاع شحنات الطاقة الواردة بنسبة 78.5%.. فيما تجاوزت الصادرات الواردات، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 27.1 مليار دولار.