اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المخططات التفصيلية لمدينتي الحسينية ومنشأة أبو عمر، وذلك بعد استكمال الدراسات والإجراءات الفنية اللازمة، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ عقب نشرها بالجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينتين.

وأشار المحافظ إلى أن اعتماد المخطاطات التفصيلية لمدينتي الحسينية ومنشاة ابو عمر جاءت كخطوة عقب التنسيق بين الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمكتب الاستشاري المختص، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية ومدينة منشأة أبو عمر، لدارسة الوضع الراهن والوقوف علي الاحتياجات العمرانية بما يسهم في تنظيم العمران وفقًا للقواعد التخطيطية والقانونية المنظمة حيث تقع المساحة الاجمالية لمدينة الحسينية ٧٢٤.١٣ فدان و المساحة الاجمالية لمدينة منشأة أبو عمر ١٠٧.١٤ فدان.

أكد المحافظ، أنه تم استكمال الدراسات والإجراءات الفنية اللازمة واعتماد المخططات التفصيلية وجارٍ استكمال إجراءات النشر بالجريدة الرسمية تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ وبدء التعامل وفقًا للمخططات المعتمدة، كخطوة جديدة تعكس التزام محافظة الشرقية بتطبيق رؤية الدولة الهادفة إلى ضبط منظومة العمران، وبناء مجتمعات عمرانية مخططة ومستدامة ، بما يتماشى مع "رؤية مصر ٢٠٣٠" لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان تقديم خدمات متكاملة تليق بأهالي محافظة الشرقية وتدفع بعجلة الاستثمار والتنمية داخل مدنها موجها بضرورة استمرار عمل اللجان وذلك لحل مشكلات المواطنين بالمحافظة.