أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الإستثمار في طاقات الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم يمثل أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية دور مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في تقديم برامج وأنشطة متكاملة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية قيام المديرية بتنفيذ نفذت حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية والتدريبية التي تستهدف اكتشاف مواهب الشباب وتنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات حيث نظم اتحاد شباب تحيا مصر منتدى شباب الشرقية بحضور نائبة المحافظ ووكلاء الوزارات وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بالزقازيق لتعزيز الحوار والمشاركة الشبابية ودعم المبادرات والأنشطة الموجهة لشباب المحافظة وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم.

كما شملت الفعاليات تنفيذ، برنامج «شباب رواد الأعمال» الذي يستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتنمية قدراتهم على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية قابلة للتنفيذ والاستدامة والمنافسة محلياً وعربياً.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلي أن إدارة تمكين الشباب بالمديرية نفذت ضمن مبادرة «طور وغير» وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية ندوة توعوية عن «رواد الذكاء الاصطناعي.. من الابتكار إلى تأسيس مشروعات ذكية» بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق ومركز شباب أبو حماد بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذكية تواكب متطلبات سوق العمل.

وأضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن المديرية تواصل تنفيذ فعاليات المحور الثالث من الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بالشرقية عن «الإدارة المحلية والمجالس المحلية» بهدف إعداد جيل واعٍ بقضايا العمل المحلي وتعريف الشباب بدور الإدارة المحلية وأهمية المشاركة في إدارة الشأن العام، حيث شملت جلسات توعوية ناقشت مفهوم الإدارة المحلية واختصاصات المجالس المحلية ودور المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية في متابعة الأداء المحلي وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في العمل المحلي وذلك بمراكز شباب الجديدة بإدارة شباب منيا القمح شرق وطوخ بإدارة شباب أبو كبير والقنايات بإدارة شباب الزقازيق غرب.

وأوضحت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تم تنفيذ اللقاء التثقيفي التوعوي لأعضاء برلمان شباب مصر بإدارة شباب الحسينية تحت شعار «كن قيادياً.. كن مؤثراً» تناول ماهية البرلمان ووظائفه ودور اللجان النوعية وسلطات البرلمان الدستورية مقارنة بالسلطات الأخرى وكيفية إعداد البرنامج الانتخابي والحملات الانتخابية وتنمية مهارات المشاركة السياسية لدى الشباب.

كما تم عقد اجتماع مع أعضاء برلمان طلائع وشباب الحسينية برئاسة المركز بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة ضمن «لقاء الشباب مع رئيس المركز» واستعراض إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى المركز والاستماع إلى مشكلات المواطنين و اهتمام القيادة السياسية بالمبادرة ودورها في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً.

كما قامت الإدارة العامة للشباب بتنفيذ فعاليات اليوم الأول من دورة الإسعافات الأولية بمركز شباب الزقازيق بحري بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر المصري وبمشاركة أعضاء أندية التطوع بإدارات الإبراهيمية وههيا ومنيا القمح غرب ومنيا القمح شرق وبلبيس شرق والزقازيق شرق بهدف إكساب الشباب مهارات الإسعافات الأولية وتعريفهم بأساليب التعامل السليم مع الحالات الطارئة.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلي مشاركة فرق الجوالة والجوالات بالمديرية في فعاليات المعسكر التدريبي للطوارئ بهدف رفع الوعي بثقافة إدارة الأزمات والطوارئ وتنمية قدرات الشباب على سرعة الاستجابة والتصرف السليم من خلال التدريب العملي على الإسعافات الأولية والإنقاذ.

وفي السياق ذاته قامت إدارة تمكين الشباب بتنفيذ تدريب «فكر وفن» بمركز شباب أبو حماد بمشاركة فريق المسرح وفريق شمندورة والفريق الغنائي بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي لدى الشباب والمراهقين وتوظيف الفن في مناقشة قضايا الصحة الإنجابية ومخاطر ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.