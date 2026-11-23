افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي المغمور بالمياه، والذي يأتي بالتزامن مع مرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

معرض الآثار المغمورة بالمياه

واستهل الوزير فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض الآثار المغمورة بالمياه بعنوان «أسطول نابليون: حكايات يرويها البحر»، وذلك بمرافقة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وا الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذ فرانك جوديو مدير المعهد الأوروبي لآثار تحت الماء وعدد من قيادات الوزارة والمجلس والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويقدم المعرض للزائرين رحلة عبر صفحات من التاريخ المصري المغمور بالمياه، مستعرضًا جانبًا من قصة الأسطول الفرنسي الذي غرق أمام سواحل مدينة الإسكندرية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت من خلال مجموعة متميزة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على هذا الحدث التاريخي، وتكشف جانبًا من تفاصيل الحياة على متن السفن في ذلك العصر، بما يتيح للزائر التعرف على جانب من تاريخ مصر وتراثها الثقافي المغمور بالمياه بصورة تجمع بين القيمة الأثرية والسرد التاريخي.

وعقب افتتاح المعرض، ألقى شريف فتحي، كلمة خلال الاحتفال، استهلها بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء فريق عمل الإدارة العامة للآثار الغارقة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في الكشف عن التراث المصري المغمور بالمياه، وما حققوه من إنجازات واكتشافات أسهمت في إلقاء الضوء على جانب مهم من تاريخ مصر وحضارتها.

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة، مؤكدًا أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ما تحقق من جهود وإنجازات في هذا المجال، واستشراف آفاق العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر دولة يتحدث تاريخها العريق عن نفسه، وتمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخًا استثنائيًا لا مثيل له، سواء ما هو ظاهر فوق سطح الأرض أو ما يزال كامنًا في باطنها وفي العديد من المواقع الأخرى، مؤكدًا أن هذا الرصيد الحضاري الكبير يؤهل مصر لتتبوأ مكانة الريادة في مختلف مجالات علم الآثار والعمل الأثري.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع البعثات الأثرية والمؤسسات العلمية الأجنبية لاسيما العاملة في مجال الآثار المغمورة بالمياه، موجهًا الشكر إلى السيد فرانك جوديو، على الجهود الكبيرة التي يبذلها المعهد، وعلى التعاون القائم مع المجلس الأعلى للآثار، ولا سيما في الأعمال بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية.

وأشار إلى ما لمسه عن قرب خلال زيارته الأخيرة لمقر عمل البعثة من حجم العمل الدؤوب والجهد المشترك المبذول في هذا المجال، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم جهود الكشف عن التراث الثقافي المغمور بالمياه وصونه وإتاحته.



وأعرب عن ثقته في أن المستقبل يحمل آفاقًا رحبة لمزيد من الإنجازات والاكتشافات في هذا التخصص الحيوي، مؤكدًا ضرورة أن تتبوأ مصر مكانتها المستحقة في مجال الآثار المغمورة بالمياه، خاصة وأن هذا التراث لا يقتصر على البحر المتوسط، وإنما يمتد أيضًا إلى نهر النيل.

وأوضح أن العمل في مجال الآثار المغمورة بالمياه في نهر النيل يواجه عددًا من التحديات والصعوبات الفنية، إلا أنه يمثل مجالًا واعدًا سيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من الإسكندرية وما تمتلكه من خبرات وتجارب متراكمة في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب الدكتور الطيب عباس، عن سعادته باستضافة المتحف لهذه الفعالية، واحتضانه لمعرض «أسطول نابليون: حكايات يرويها البحر» مؤكداً على أن القيمة الحقيقية للتراث لا تقتصر على لحظة اكتشاف الأثر أو الاكتفاء بتناوله في الدراسات والمقالات العلمية المتخصصة، وإنما تمتد إلى نسج قصته وإيصال حكايات الآثار، سواء المغمورة بالمياه أو غيرها، إلى الجمهور غير المتخصص بأسلوب يتيح له فهم قيمتها وأهميتها.

وأوضح أن المتاحف، وفي مقدمتها المتحف القومي للحضارة المصرية، لا تقتصر رسالتها على عرض القطع الأثرية، وإنما تضطلع بدور أساسي في سرد القصة الحقيقية للآثار المصرية وربط الجمهور بتراثه الحضاري. كما توجه بالشكر إلى زملائه بالمجلس الأعلى للآثار على تعاونهم في استضافة هذه الفعالية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام الليثي، في كلمته، أبرز ما حققته الإدارة العامة للآثار الغارقة على مدار الثلاث عقود الماضية، مؤكدًا على أن هذه المسيرة أسهمت في الكشف عن جانب مهم من التاريخ المصري الذي ظل لسنوات طويلة تحت سطح المياه، من أهمها الكشف عن مدن كاملة ومن بينها مدينة كانوب وهيراكليون التي كشفت أعمال البحث بها عن 64 سفينة غارقة، وهو أكبر عدد من السفن في موقع واحد من العالم القديم، إلى جانب معابد ومبانٍي أثرية وتماثيل ضخمة يصل طول بعضها نحو خمسة أمتار، فضلًا عن لوحة الملك نختنبو الأول، والكشف عن الحي الملكي من العصر البطلمي بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية، فضلًا عن العثور على أكثر من 4 آلاف قطعة من بقايا منارة الإسكندرية، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

ولفت إلى جهود الإدارة في تطوير البنية العلمية والتقنية للعمل في مجال الآثار الغارقة، ومن بينها إنشاء أول خريطة رقمية متكاملة للمواقع الأثرية الغارقة في مصر، وإنشاء المعمل القومي للآثار الغارقة بالإسكندرية، إلى جانب العمل على ربط المخرجات البحثية بقاعدة بيانات موحدة بما يدعم أعمال البحث والتوثيق والدراسة. كما أشار إلى الجهود المبذولة في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري، والتي أسهمت في إعداد جيل كامل من المتخصصين، إلى جانب تدريب أعداد كبيرة من الغواصين الأثريين المتخصصين في أعمال الرصد والمسح والحفائر والتوثيق تحت الماء.

وفي ختام الفعاليات، قام السيد شريف فتحي، بتكريم عدد من العاملين بالإدارة العامة للآثار الغارقة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في أعمال الكشف والتوثيق والدراسة والحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، وهم الأستاذ فرانك جوديو مدير المعهد الأوروبي لآثار تحت الماء، والدكتورة أماني بدر نائب مدير المعهد الأوروبي لآثار تحت الماء، واسم الزميل الراحل أحمد الديب مفتش الآثار الغارقة.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي بعنوان «النداهة»، تناول تاريخ الإدارة العامة للآثار الغارقة ومسيرتها على مدار 30 عامًا، وأبرز ما حققته من إنجازات واكتشافات أسهمت في الكشف عن جانب مهم من التراث الحضاري المصري المغمور بالمياه.

