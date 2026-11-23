وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم إلى محافظة أسوان، حيث كان في استقبالها المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وذلك في زيارة تتضمن متابعة سير العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، لما تمثله من أهمية بالغة في تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي

من جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره للمهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان، لدعمها المتواصل لمحافظة أسوان، وهو الذى تجسد بالزيارة الميدانية لمتابعة وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وحرصها على تسريع معدلات التنفيذ بالعديد من المشروعات.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي والمهندس عمرو لاشين، جولتهما بتفقد محطات معالجة الصرف الصحي بكيما (1 و2 و3)، للوقوف على كفاءة تشغيل المحطات، ومتابعة الإجراءات التصحيحية وأعمال رفع الكفاءة الجارية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلي حول منظومة معالجة الصرف الصحي بكيما، التي تضم ثلاث محطات بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 110 آلاف متر مكعب يوميًا، موزعة بواقع 30 ألف متر مكعب يوميًا لمحطة كيما (1)، و45 ألف متر مكعب يوميًا لمحطة كيما (2)، و35 ألف متر مكعب يوميًا لمحطة كيما (3)، بما يمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة أسوان.

وتخدم المنظومة عددًا من المناطق والتجمعات السكنية، من بينها: سعد زغلول، والناصرية، والدماس القديمة والدماس الجديدة، وروضاي، والجزيرة، وتقوق، والبشارية، وذلك من خلال شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والخطوط المرتبطة بمنظومة المعالجة.

كما اطلعت المهندسة راندة المنشاوي والمهندس عمرو لاشين، على تفاصيل مشروع التوسعات وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي كيما (4)، بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب يوميًا.

وتفقدا مكونات المحطات ومراحل المعالجة، وتابعا موقف التشغيل والصيانة، والإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع كفاءة المعدات والتجهيزات، إلى جانب برامج متابعة جودة المياه المعالجة ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمحطات كيما، خاصة أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة بمحطة كيما (2)، وتحسين كفاءة مراحل المعالجة، بما يسهم في استقرار التشغيل وتحسين جودة المياه المعالجة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي سحب عينات من محطات كيما (1 و2 و3)، وكشف الفحص الفني للعينات عن مطابقتها للمواصفات، وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة باستكمال الإجراءات وفق برامج زمنية محددة، مع تكثيف المتابعة الفنية والميدانية، والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والمعايير المنظمة لجودة المياه المعالجة، بما يضمن انتظام تشغيل المحطات والحد من أي آثار بيئية محتملة، كما وجهت بتنفيذ أعمال تنسيق للموقع بالمحطة ورفع كفاءته.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي القائمة يمثل أولوية ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة المرافق، مشيرة إلى أن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الأداء لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة في المحطات التي تستقبل كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وتخدم تجمعات سكنية متعددة.

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والوقائية، وتوفير قطع الغيار والمهمات اللازمة، مع المتابعة المستمرة لنتائج التحاليل المعملية وجودة المياه المعالجة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال أو تحديات فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

وخلال الجولة، دار حديث بين وزيرة الإسكان وعددٍ من أعضاء البرلمان عن محافظة أسوان خلال تواجدها بمحطات معالجة كيما، أكدت خلاله حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لدفع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تذليل أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذها، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات أهالي محافظة أسوان.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن التعاون المثمر بين محافظة أسوان ووزارة الإسكان أسفر عن تعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تذليل العقبات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الإسكان للإسراع فى استكمال المشروعات الجارية بما يدعم جهود التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة، وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

افق وزيرة الإسكان خلال الجولة عددٍ من قيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من نواب البرلمان عن محافظة أسوان.