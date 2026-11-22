استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات التنمية والخدمات بمدينة قنا الجديدة، والتي تضم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية ومختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدفع مسيرة التنمية بمدينة قنا الجديدة، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، بالتوازي مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، وضمان استدامة تشغيلها، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاذبية المدينة للسكن والاستثمار، ودعم جهود تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأشار تقرير استعرضته وزيرة الإسكان إلى أن مدينة قنا الجديدة 4 أحياء سكنية، ومنطقة للنوادي، ومركز خدمات المدينة، والمنطقة السياحية، ومناطق الخدمات الإقليمية، فضلًا عن المنطقة الصناعية والحرفية.

قطاع الإسكان

ففي قطاع الإسكان، تم تنفيذ 8348 وحدة سكنية، تشمل إسكان قومي وإسكان اجتماعي، ووحدات سكنية تم انشاؤها بواسطة القطاع الخاص، بما يعكس تنوع مستويات الإسكان بالمدينة، وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

الخدمات التعليمية

وفي قطاع الخدمات التعليمية، تضم المدينة عددًا من المدارس التي دخلت الخدمة، من بينها مدرستا التعليم الأساسي بمركزي خدمات الحيين السكنيين الأول والثاني، ومدرسة التعليم الأساسي بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي، ومدرسة التعليم الأساسي بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ67 عمارة، ومدرسة المتفوقين ومبنيا إقامة الطلاب والطالبات، والمدرسة الثانوية بالحي السكني الثاني، كما تم تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي بالحي السكني الثالث والمنطقة (4).

الخدمات الاجتماعية

وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تم تسليم عدد 6 حضانات، إلى جانب تشغيل مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة، وفي قطاع الخدمات الصحية، تم تسليم وحدة صحية بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بعدد 81 عمارة، وتشغيل وحدتين صحيتين بمنطقتي الإسكان القومي والمرحلة العاجلة بالحي السكني الثاني، فضلًا عن تشغيل مبنى الإسعاف بمركز خدمات الحي السكني الأول، كما تم تنفيذ مستشفى بسعة 175 سريرًا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول.

الخدمات العامة

وفيما يتعلق بالخدمات العامة، يضم الحي السكني الثاني مبنى للبريد، كما تم تشغيل المخبز ومركز رعاية الموهوبين ومجمع المواقف للسيارات الأجرة المقام على مساحة 15 فدانًا، بينما يجري التنسيق لتشغيل وحدة الإطفاء بمركز خدمات الحي السكني الثاني، إلى جانب مبنى وحدة تراخيص المرور.

كما شهدت المدينة تنفيذ عدد من الأسواق التجارية بمناطق الإسكان الاجتماعي والإسكان القومي والمرحلة العاجلة، إلى جانب تنفيذ سوق تجاري يضم 12 محلًا بالحي السكني الرابع، وسوق تجاري بالمنطقة (4)، فضلًا عن تسليم النادي الاجتماعي والعديد من الملاعب، كما أنه جارٍ تنفيذ مركز شباب بمساحة 15 فدانًا بمركز خدمات المدينة.

مشروعات البنية الأساسية والمرافق

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية والمرافق، ففي قطاع مياه الشرب، تم تنفيذ محطة لتنقية المياه بطاقة 23.5 ألف متر مكعب يوميًا، بما يلبي احتياجات المدينة الحالية، إلى جانب خزان علوي سعة 2000 متر مكعب لخدمة الحيين السكنيين الأول والثاني، فضلًا عن تنفيذ شبكات مياه وري بأطوال تصل إلى 464 كم، وفي قطاع الصرف الصحي، تم وجارٍ تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى معالجة ثنائية المرحلة الأولى منها بطاقة 15500 م3 / يوم، وشبكات صرف المنطقة الصناعية والحرفية، وشبكات صرف منطقة التوسعات الشرقية، وشبكات الصرف الصحى بمنطقة غرب المدينة المجاورة للمنطقة السياحية والترفيهية والمنطقة السياحية والترفيهية، وخطوط الصرف الرئيسية للحي الثالث والرابع، ومحطة رفع رئيسية ومحطة رفع فرعية وقد بلغ إجمالي أطوال الشبكات المنفذة 1800 كم.

قطاع الكهرباء

أما في قطاع الكهرباء، فقد تم تنفيذ محطة محولات بطاقة 50 ميجا فولت أمبير، بقدرة 40×2 ميجا فولت أمبير، وقابلة للزيادة بمحول ثالث، فضلًا عن تنفيذ شبكات كهرباء بطول 1052 كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء لمركز خدمات المدينة والمنطقة الصناعية ومناطق أخرى بالمدينة.

قطاع الطرق والاتصالات

وفي قطاع الطرق والاتصالات، تم تنفيذ شبكات طرق بطول 106 كم، إلى جانب تنفيذ 13 سدًا للحماية من أخطار السيول، بينما يجري استكمال أعمال الطرق بالحيين السكنيين الثالث والرابع، والمنطقة الصناعية والحرفية، والمنطقة السياحية والترفيهية، فضلًا عن تنفيذ الشبكات الداخلية الرئيسية والثانوية لخدمة 36 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة النوادي. كما يجري تصميم وتنفيذ شبكة التليفونات الرئيسية والثانوية للمنطقة الرابعة بامتداد الحي السكني الثاني، بمساحة 175 فدانًا.

أعمال الزراعة والتجميل

وفيما يخص أعمال الزراعة والتجميل، تم تنفيذ أعمال زراعة وتشجير طرق المرحلة العاجلة ومنطقة الإسكان القومي، ومدخل المدينة الرئيسي، والمسطحات الخضراء بمناطق الإسكان الاجتماعي، والطريق الدائري، والجزر الوسطى بالحيين الأول والثاني، ومنطقة النوادي والمنطقة (4)، إلى جانب تنفيذ سور شجري على كردون المدينة، وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الأول.

وفي الختام، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات بمدينة قنا الجديدة، والعمل على استكمال منظومة الخدمات والمرافق، بما يحقق التكامل بين المشروعات السكنية والخدمية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في تنمية مدن صعيد مصر.