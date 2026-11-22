كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مفاجأة بقرار فليك الاعتماد على فرينكي دي يونج في مركز قلب الدفاع، إلى جانب إيريك جارسيا وجيرارد مارتن وجواو كانسيلو، فيما يحرس خوان جارسيا عرين الفريق الكتالوني.

وفي خط الوسط، دفع المدرب الألماني بالثلاثي بيدري ومارك بيرنال وفيرمين لوبيز، بينما يقود الخط الأمامي كل من لامين يامال ورافينيا وكريم أديمي، الذي يظهر في التشكيل الأساسي للمرة الأولى.

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي أمام فياريال كالتالي:

- **حراسة المرمى:** خوان جارسيا.

- خط الدفاع: إيريك جارسيا، فرينكي دي يونج، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

- خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال، فيرمين لوبيز.

- خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي.

وأجرى فليك ثلاثة تعديلات على التشكيل الذي خاض مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، كان أبرزها توظيف دي يونج في الخط الخلفي، ومنح كريم أديمي فرصة الظهور أساسيًا بدلًا من أنتوني جوردون.