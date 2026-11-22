أطلق «بوبكاست» أول أفلامه الوثائقية الأصلية بعنوان «نانسي في جاكرتا»، في رحلة تستكشف العلاقة اللافتة بين الجمهور الإندونيسي والموسيقى العربية، من خلال تجربة محبي النجمة نانسي عجرم في العاصمة الإندونيسية.

يتولى تقديم الفيلم محمد عبد المحسن، الذي يصطحب المشاهدين في جولة داخل جاكرتا، للقاء عدد من محبي نانسي واستعادة تفاصيل زيارتها الأولى إلى إندونيسيا، وحفلها الذي أقيم في قاعة «إستورا سنايان» يوم 5 نوفمبر 2025، بحضور أكثر من 5 آلاف شخص، غالبيتهم من الإندونيسيين.

لم يكن الحفل مجرد أمسية غنائية عابرة، فقد تحولت مقاطع الجمهور وهو يردد أغنيات نانسي كلمة بكلمة، ولقاءاتها بالمعجبين في الشوارع والفندق، إلى فيديوهات واسعة الانتشار حصدت ملايين المشاهدات، وأثارت تساؤلات حول سر ارتباط جمهور يبعد آلاف الكيلومترات بالموسيقى العربية.

تفاعل نانسي عجرم

وتفاعلت نانسي عجرم مع الفيلم بعد إطلاقه، وشاركت عنه عبر حسابيها على «إكس» و«إنستغرام»، معربة عن تأثرها باستعادة ذكريات الحفل ومحبة الجمهور الإندونيسي، وموجهة الشكر لفريق العمل على رواية القصة، كما أعربت عن حماسها للعودة إلى إندونيسيا في يناير 2027.

ويقول محمد عبد المحسن إن المشروع بدأ بسؤال بسيط عن سبب تعلق الجمهور الإندونيسي بالموسيقى العربية، لكن الرحلة كشفت عن جمهور لا يكتفي بالاستماع، بل يدرس المقامات واللهجات، ويحفظ الأغنيات ويعيد تقديمها بأساليب تتداخل فيها الثقافة العربية مع الموسيقى المحلية.

ومن أبرز حكايات الفيلم قصة مروان وزينيتا ونبيلة، ثلاثة من محبي نانسي الذين لعبوا دوراً مهماً في الترويج لحفلها والتواصل مع جمهوره.

ويعود معهم الفيلم إلى تفاصيل اللقاء بالنجمة اللبنانية داخل فندق «فيرمونت جاكرتا»، واللحظات التي احتفظوا بها في ذاكرتهم، من قبلة نانسي لزينيتا إلى غناء مروان أمامها ومفاجأتها بمعرفته تفاصيل عن أسرتها.

كما يصطحبهم إلى متجر لعبدي، جامع أشرطة الكاسيت الذي يمتلك أكثر من ألف شريط، حيث يكتشفون إصدارات قديمة لنانسي، بينها «يا طبطب ودلع» و«آه ونص»، ويشترون للمرة الأولى نسخاً مادية من ألبوماتها بعدما ارتبطوا بأغنياتها لسنوات عبر الإنترنت.

وتبرز نبيلة بحكاية خاصة، بعدما عاشت سنوات من مراهقتها في مصر رغم كونها إندونيسية بالكامل، لتطلق زغرودة مصرية في شوارع جاكرتا أثناء غنائها «يا طبطب»، في مشهد يجمع بين ذاكرتها المصرية وجذورها الإندونيسية.

ولا يكتفي الفيلم بحكايات المعجبين، بل يلتقي المغنية الإندونيسية عائشة خلال بروفة لأغنية «سلامات»، برفقة عازف العود والموسيقي خير الأنور، المعروف باسم «أبو سارة»، ويستكشف ظاهرة إعادة تقديم الأغنيات العربية بأداء محلي، إلى جانب تأثير الموسيقى العربية في بعض الممارسات الموسيقية والثقافية بإندونيسيا.

ويمتد المشروع إلى إصدار إضافي يوم 26 نوفمبر، يتضمن مشاهد وحكايات لم تظهر في الفيلم الرئيسي المقرر عرضه في 19 نوفمبر. وتكشف الحلقة الإضافية عن جوانب أخرى من علاقة الموسيقيين الإندونيسيين بالفن العربي، إذ يتحدث أبو سارة عن إعجابه بصابر الرباعي ورغبته في تقديم دويتو معه، مؤكداً أن أغنياته ساعدته في التعرف إلى المقامات العربية.

كما يناقش الأبطال المنافسة المتداولة بين نانسي عجرم وإليسا، ويؤكدون محبتهم للفنانتين بعيداً عن حروب المعجبين، في لفتة تعكس اختلاف نظرتهم للموسيقى العربية، التي يرونها مساحة للمحبة لا للمنافسة.

ويقدم المشروع أيضاً حلقة لعبة تختبر معرفة مروان وزينيتا ونبيلة بمسيرة نانسي وأغنياتها، لتكشف إجاباتهم عن مستوى من المتابعة يتجاوز الإعجاب العابر، ويصل إلى معرفة دقيقة بالتفاصيل الفنية.

ومن خلال هذه الرحلة، لا يوثق «نانسي في جاكرتا» نجاح حفل غنائي فحسب، بل يفتح نافذة على جمهور أحب الأغنية العربية وتبناها بلغته وثقافته وذاكرته، ويمنح حكاياته مساحة تتجاوز مقاطع الفيديو السريعة إلى فيلم وثائقي يرصد كيف تعبر الموسيقى الحدود وتصنع روابط إنسانية غير متوقعة.