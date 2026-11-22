كشفت الإعلامية سهير جودة تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياة الفنان الراحل أحمد زكي، وأسرار الأيام الأخيرة قبل وفاته، التي شهدت تدهور حالته الصحية وفقدانه البصر، إلى جانب مواقف تكشف جوانب من شخصيته وعلاقاته بالوسط الفني.

ونشرت سهير جودة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل رواها محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، عن رحلة مرضه، واهتمام الرئيس الراحل حسني مبارك بحالته، وحرصه على سفره إلى باريس لتلقي العلاج، إلى جانب مواقف إنسانية جمعته بأسرته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

وقال محمد وطني إن الرئيس الراحل حسني مبارك اهتم بحالة أحمد زكي خلال فترة مرضه، وتواصل معه أكثر من مرة، وأصر على سفره إلى باريس لتلقي العلاج، قائلًا له: «أنت خلال 48 ساعة لازم تسافر باريس.. أنت ثروة قومية لازم نحافظ عليها».

وأضاف أن السفارة المصرية فتحت أبوابها مساءً بشكل استثنائي لاستخراج تأشيرة سفر أحمد زكي، بعدما كانت مغلقة، كما جرى التواصل مع مدير البنك لإحضار الأموال اللازمة رغم أن يوم السفر كان الجمعة، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل لم يكن يعرف وقتها حقيقة مرضه، لكنه شعر بوجود أمر خطير عندما وجد فريقًا طبيًا في باريس في انتظاره.

وأوضح أن أحمد زكي سافر إلى باريس، واستقبلته سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى لبدء رحلة العلاج بالكيماوي، لافتًا إلى أن حالته كانت متأخرة، لكنه ظل متماسكًا ولديه أمل في الله بالشفاء.

جيهان السادات زارته في المستشفى وبكت بعد رؤيته

وتطرق محمد وطني إلى زيارة السيدة جيهان السادات للفنان أحمد زكي خلال فترة مرضه، موضحًا أن الراحل كان يستعد لتقديم فيلم «أيام السادات»، وزارها قبل تصوير العمل، ورحبت بالسيناريو سواء تناول الفيلم ما للرئيس الراحل أو ما عليه، كما أطلعه على ملابس السادات، واكتشف أن مقاساتها تتطابق تمامًا مع مقاساته، حتى مقاس الحذاء الذي كان 43.

وأضاف أن جيهان السادات وأولادها وأحفادها زاروا أحمد زكي في المستشفى، ورغم وجود لافتة تمنع الزيارة على باب غرفته، طلب منه الراحل إزالتها، وعندما دخلت السيدة جيهان، استقبلها بصوت الرئيس السادات قائلًا: «إيه اللي جابكم هنا يا ولاد؟ امشوا اطلعوا بره.. أهلي جايين لي من البلد».

وأشار إلى أن جيهان السادات سمعته، فقبلته من رأسه وقالت له: «سلامتك يا أنور»، ثم بدأ أحمد زكي يتحدث معها عن رغبته في تقديم فيلم عن الرئيس حسني مبارك، وطلب منها أن تنقل رغبته إلى السيدة سوزان مبارك عندما تقابلها، مؤكدًا أن جيهان السادات خرجت من الغرفة وهي تمسح دموعها بعدما رأت تدهور حالته الصحية.

هيثم لم يفارق والده في أيامه الأخيرة

وكشف محمد وطني أن نجله هيثم كان دائم الجلوس بجواره في المستشفى، يقرأ له القرآن الكريم، ولم يكن يغادر إلا عندما يطلب منه والده ذلك، وكان يذهب إلى المنزل لتغيير ملابسه ثم يعود مرة أخرى للاطمئنان عليه.

وأضاف أن أحمد زكي كان يتمنى أن يرى ابنه هيثم في حال أفضل، لكنه عاش مع جدته وخاله، وكان يزور والده كل أسبوع أو أسبوعين، بسبب ظروف عمله التي لم تسمح له بالتواجد معه بشكل دائم.

وقال وطني إن أحمد زكي أوصاه قبل وفاته بالوقوف بجانب هيثم في العزاء، وعندما بكى بعد سماع الوصية، حاول الفنان الراحل التخفيف عنه بطريقته، قائلًا: «هتعيط على إيه؟ إحنا هنتدفن تحت كلنا، وأنت هتتدفن معايا وهيكون جنبنا فريد شوقي ومديحة يسري وهنقوم كلنا نسهر مع بعض»، مشيرًا إلى أنه كان يحاول إضحاكه وإخراجه من حالة الحزن.

رغدة وقفت بجانبه.. وحب فنانة شهيرة لم يكتمل

وتحدث محمد وطني عن الفنانة رغدة، مؤكدًا أنها وقفت بجانب أحمد زكي خلال مرضه كأنها أخته أو والدته، وكانت شديدة الاهتمام به، حتى إنها حولت غرفته بالمستشفى إلى بيت، وكانت توفر له كل ما يحبه من طعام واحتياجات.

وأضاف أنه اقترح على أحمد زكي الزواج من رغدة، لكنه رد عليه قائلًا: «أنا نفسي مش مستحمل أحمد زكي»، موضحًا أنه لم يشاهد بنفسه الزيجات التي تردد الحديث عنها أو علاقاته بالفنانات، لكنه أكد أن الراحل كان يحلم بإنجاب 6 أطفال.

كما كشف عن قصة حب عاشها أحمد زكي مع فنانة شهيرة، وكان ينوي الزواج منها حال تعافيه، إذ اشترى لها دبلة ألماس، وتواصل مع شقيقها وطلبها للزواج، إلا أن المرض لم يمهله لاستكمال قصة الحب، مشيرًا إلى أنها حزنت بشدة بعد وفاته، وقالت له: «مصر بقت فاضية من بعده».

أحمد زكي كان كريمًا ويهتم بالآخرين

وأكد مدير أعماله أن أحمد زكي كان يتمتع بكرم شديد، وروى موقفًا جمعهما في إنجلترا خلال عيد ميلاد الفنان الراحل، بعدما دخلا محل ملابس وأعجبه جاكت وحذاء، وعندما أخبر أحمد زكي بأنهما سيكونان مناسبين له، اشتراهما وأهداهما إليه.

كما كشف أنه تكفل بمصاريف دراسة طفل كان يبيع المناديل بجوار أحد المطاعم، بعدما طلب منه معرفة قصة الطفل ومكان أسرته، وتبين أن والده يمتلك كشك سجائر ويعيش في ظروف مادية بسيطة.

وأشار إلى أن أحمد زكي اهتم أيضًا بمديرة منزله حكمت، التي لم تكن تعرف القراءة والكتابة، فاستعان لها بمدرسين حتى حصلت على الشهادة الإعدادية.

عمرو دياب سأله عن أمواله في البنك

وروى محمد وطني موقفًا جمع أحمد زكي بالفنان عمرو دياب، عندما سأله الأخير عن حجم أمواله في البنك، فرد أحمد زكي بأنه لا يعرف، وطلب منه سؤال مدير أعماله، وعندما أخبره وطني بأن المبلغ كان زهيدًا، أصيب عمرو دياب بالدهشة، مؤكدًا أن الأموال لم تكن تعني شيئًا بالنسبة لأحمد زكي، الذي كان يعيش يومه ولا يهتم بحساب ما يمتلكه.

وأضاف أن أحمد زكي كان يفضل الإقامة في الفنادق لأنه يحب أن تكون احتياجاته متوفرة بشكل سريع ومنظم، ولم يمر بأزمات مادية، لكنه لم يكن يهتم بالمال أو يدخره بشكل كبير.

أحمد زكي حزن على سعاد حسني وفقد بصره قبل وفاته

وأشار محمد وطني إلى أن أحمد زكي كان يتواصل مع الفنانة سعاد حسني، ويسألها إن كانت تحتاج إلى أي شيء، وكان يتأثر بحالتها ويقول له بعد انتهاء المكالمات: «سعاد مش مبسوطة»، كما حزن بشدة بعد رحيلها، لافتًا إلى أنها قالت في إحدى المرات إن أحمد زكي هو الفنان الذي ضايقها في التمثيل، في إشارة إلى قدراته الفنية الكبيرة.

وكشف أن أحمد زكي فقد بصره خلال الأيام الأخيرة قبل وفاته بنحو 20 يومًا، ولم يكن يرغب في معرفة أحد بحقيقة حالته، لكنه كان يستطيع التعرف على الأشخاص من خلال فتحة الباب بمجرد دخولهم غرفته.

واختتم مدير أعماله حديثه بالتأكيد على أن أحمد زكي كان يعيش الشخصيات التي يجسدها حتى خارج التصوير، وروى موقفًا خلال تصوير فيلم «ناصر 56» في بورسعيد، عندما طلب منه السفر إلى القاهرة في الثانية صباحًا، بعدما شعر أن شخصية جمال عبد الناصر لم تعد حاضرة بداخله، كما روى موقفًا آخر في دبي، عندما سلم على زوجين بطريقة الرئيس السادات دون قصد، ثم لاحظ استغرابهما، فذهب إليهما لاحقًا واعتذر، قائلًا إن الشخصية لا تزال ملازمة له، ودفع حسابهما.

وأشار إلى أن أحمد زكي كان يشعر بالوحدة، وكان يطلب منه ألا يغلق هاتفه عندما يغضب منه، قائلًا: «أنا لوحدي»، في إشارة إلى معاناته من الوحدة رغم الشهرة والنجومية، وهو ما يكشف جانبًا إنسانيًا مؤثرًا من حياة الفنان الراحل.