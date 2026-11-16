كشفت الإعلامية سهير جودة عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من لقاء الإعلامية أميرة عبد العظيم بالفنان الراحل أحمد زكي خلال فترة وجوده في المستشفى، مستعيدة مشاهد مؤلمة من أيامه الأخيرة، مؤكدة أن نظراته لابنه هيثم زكي كانت تحمل إحساسًا بالوداع.

ونشرت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تصريحات أميرة عبد العظيم، التي تحدثت خلالها عن أصعب اللقاءات التي مرت بها في حياتها، مؤكدة أن مشهد أحمد زكي داخل المستشفى ظل عالقًا في ذاكرتها ولم تستطع تجاوزه بسهولة.

وأوضحت أميرة عبد العظيم أن رؤية أحمد زكي وسط الأجهزة الطبية، في حالة من الألم والضعف، كانت تجربة قاسية عليها، خاصة أنه فنان بحجم نجوميته ومكانته الفنية، مشيرة إلى أنه كان يسألها باستمرار: «هو قد كده أنتوا بتحبوني؟»، وكأنه لم يكن مصدقًا حجم الحب الذي يحظى به من جمهوره.

وأضافت أنها طلبت منه النظر من نافذة غرفته بالمستشفى لمشاهدة تجمع الناس الذين حضروا من أجله، لافتة إلى أنه بمجرد رؤية هذا الحشد لم يتمالك دموعه ودخل في نوبة بكاء تأثرًا بمحبة الجمهور وحرصهم على الاطمئنان عليه.

وتابعت أن اللحظة الأكثر قسوة كانت عندما شاهدت هيثم زكي يجلس بجوار والده ويحتضنه، مؤكدة أن نظرات أحمد زكي لابنه كانت مؤلمة للغاية، وكأنه يشعر بأن تلك اللحظات قد تكون الأخيرة بينهما قبل الرحيل.

وأكدت أميرة عبد العظيم أن هذا المشهد ترك أثرًا نفسيًا عميقًا بداخلها، وجعلها تمر بفترة طويلة من التعب والحزن، مشيرة إلى أن الصحافة وصفت تلك الليلة وقتها بأنها «ليلة بكت فيها مصر»، وهو ما عكس حجم التأثر الشعبي بحالة الفنان الراحل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن اللقاء كان من أصعب التجارب الإنسانية التي عاشتها، وأن تفاصيله لا تزال حاضرة في ذاكرتها رغم مرور السنوات.