في خطوة تستهدف دعم العاملين بقطاع التعليم وفتح آفاق جديدة أمامهم للتطوير المهني والأكاديمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مجموعة من التخفيضات والمنح الدراسية على الرسوم الدراسية لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني في مجال السلامة والصحة المهنية، اللذين يقدمهما المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في كلية العلوم بجامعة القاهرة.

وتأتي هذه التيسيرات في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة وتعزيز خبراتهم في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.



خصم 15% للعاملين بوزارة التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجه إلى جميع المديريات التعليمية، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية قرر منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة خصمًا بنسبة 15% على الرسوم الدراسية لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني.

ويشمل هذا التخفيض العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة للوزارة، بما يتيح لشريحة واسعة من المعلمين والإداريين والعاملين بالقطاع الاستفادة من البرامج المهنية، والحصول على تأهيل متخصص في مجال يحظى بأهمية متزايدة داخل المؤسسات ومواقع العمل المختلفة.

منح مجانية وخصومات تصل إلى 50% للمتفوقين

ولم تقتصر التيسيرات على التخفيض المقرر للعاملين بالدولة، بل تضمنت حزمة من المنح الدراسية الكاملة والجزئية، تستهدف تشجيع التفوق الأكاديمي وتحفيز أصحاب الكفاءات على استكمال مسيرتهم التعليمية.

وبحسب الضوابط المعلنة، يحصل الحاصل على المركز الأول من خريجي الدبلوم المهني على منحة مجانية كاملة بنسبة 100% للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني، بينما يستفيد الحاصل على المركز الثاني من خصم بنسبة 50%، ويحصل صاحب المركز الثالث على تخفيض قدره 25% من الرسوم الدراسية للماجستير.

كما قرر المركز منح خصم يصل إلى 50% للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات عليا بتقدير عام نهائي «امتياز» أو «جيد جدًا»، سواء عند التقدم لبرنامج الدبلوم المهني أو الماجستير المهني.

وفي إطار دعم البحث العلمي وتشجيع النشر الأكاديمي، تشمل التيسيرات أيضًا خصمًا بنسبة 20% لأصحاب البحوث المتميزة المنشورة في مجلات علمية معترف بها خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ التقديم.

تسهيلات في سداد المصروفات الدراسية

وفيما يتعلق بطرق سداد الرسوم، أتاح المركز للمتقدمين إمكانية دفع المصروفات كاملة عند التسجيل، أو الاستفادة من نظام التقسيط وفق دفعات محددة، بما يخفف الأعباء المالية ويمنح الراغبين في الدراسة مرونة أكبر في السداد.

وبالنسبة لبرنامج الدبلوم المهني، يتم تقسيم المصروفات على ثلاث دفعات؛ الأولى بنسبة 40% عند التسجيل، والثانية بنسبة 30% قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والدفعة الأخيرة بنسبة 30% قبل موعد الامتحانات النهائية.

ويمكن للمتقدمين سداد الرسوم من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة رسميًا، أو عبر التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات المخصصة لذلك.

المستندات المطلوبة للاستفادة من التخفيضات

وحدد المركز مجموعة من المستندات الواجب تقديمها للحصول على الخصومات والمنح المقررة، وتشمل صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة حديثة من جهة العمل موضحًا بها الوظيفة الحالية والمسمى الوظيفي.

كما يتطلب الحصول على الخصومات المرتبطة بعضوية النقابات والمنظمات العمالية تقديم كارنيه عضوية سارٍ أو شهادة رسمية تثبت سداد الاشتراك السنوي، بينما يتعين على الراغبين في الاستفادة من منح التميز الأكاديمي تقديم أصل مستخرج رسمي من المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل منه، موضحًا بها التقدير التراكمي العام.

تعميم التيسيرات على المديريات والمدارس

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية بضرورة تعميم تفاصيل المنح والتخفيضات على العاملين بالمديريات والإدارات والمدارس التابعة لها، حتى يتمكن الراغبون في الالتحاق بالبرامج من التعرف على شروط الاستفادة والتقدم للحصول على التيسيرات المتاحة.

وأكدت الضوابط المنظمة أن الدراسة تخضع للقواعد الأكاديمية والتشغيلية المعتمدة بموجب بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتفتح هذه المبادرة الباب أمام العاملين بقطاع التعليم للاستفادة من فرص التأهيل المتخصص بتكلفة أقل، خاصة مع وصول بعض التخفيضات إلى 50% وتوفير منح مجانية للمتفوقين، بما يعزز فرص التطور الوظيفي ويرسخ ثقافة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات التعليمية ومختلف بيئات العمل.