أُصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 70 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا بالحادث.

وانتقلت قوات الشرطة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

​وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محسن فايز حميدة (38 عامًا) مقيم بالجيزة، ومحمد فتحي محمود (41 عامًا) مقيم بالمنوفية، ومحمد هاني محمد (25 عامًا) مقيم بالمنوفية، وكريم محمد محمد (28 عامًا) مقيم بالمنوفية، ونبيل عبد المطلب عبد الحميد (40 عامًا) مقيم بالمنوفية، وعادل محمد البكري (51 عامًا) مقيم بالمنوفية.

​كما أُصيب كل من: أحمد حلمي أبو طالب (41 عامًا) مقيم بالمنوفية، وسعيدة مرزوق (25 عامًا) مقيمة بالمنوفية، ومحمد هاني مرزوق (22 عامًا) مقيم بالمنوفية، ومحمد عبد الرحمن أمين (45 عامًا) مقيم بالمنوفية، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.